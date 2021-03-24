Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuşuyor! (CANLI)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin uzun zamandır heyecanla beklenen 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları...

"Saygıdeğer kardeşlerim, sizleri böyle anlamlı bir buluşmada özellikle de kar yağışının tüm mikropları temizli bir anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. Biraz sonra 7. Olağan büyük kongremizi yapacağız. Şu ana kadar kurulduğumuzdan bu yana son olarak üye kayıtlarını istediğimde, üye kayıt sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı.'

MKYK ÜYE SAYISI ARTIYOR

Dünyada böyle bir siyasi parti yok ve hamdolsun 1 milyonu aşkın genç üyesiyle yaklaşık 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle ve bunun dışında ana kademe üyesiyle dünyada bir başkası yok.

75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Yedek diye bir ifade var o da 35 kişi, onlar da aynen 35 kişiyle beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi."

AYRINTILAR GELECEK...