Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazartesi günü selin yaşandığı Giresun'da olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için Üsküdar, Kısıklı'daki konutundan geçtiği Büyük Çamlıca Cami'nde cemaate seslendi. Kıldığı namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, birçok konuya değinerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"UYARILARA DİKKAT ETMEK HAYIRLI OLACAKTIR"

Konuşmasına, tüm dünyayı etkisi altına alarak şu ana dek dünya çapında 832 binden fazla Türkiye'de ise 6 bin 235 insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda vatandaşları uayararak başlayacan Recep Tayyip Erdoğan, "Cumanız mübarek olsun. Sizlerden istirhamımız kurallara uyarsak çok çok hayırlı olacaktır. Lütfen uyarılara dikkat edersek çok çok isabetli, hayırlı olcaktır. ira gerek bu vefatlar, gerekse hastanelerdeki bu yatan kardeşlerimiz bunlar bizler için, ülkemiz için, milletimiz için birer uyarı. Bu uyarılara bizler de Müslümanlar olarak tedbirlerimizi ona göre almamız lazım. Dünyada da bu konuda en hassas bizim olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"SİZLERDEN DUA BEKLİYORUZ"

Ardından ekonomide Türkiye'nin bulunduğu noktayı değerlendiren Cumhurbaşkanı, askeri, ekonomik, eğitim, ulaşım ve enerji sektörlerindeki müjdelere değinerek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülke olarak, millet olarak her geçen gün hamdolsun daha iyiye gidiyoruz. Sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın. Ülkemiz askeri alanda olsun, ekonomik, eğitim, ulaşım, enerjide olsun görüyorsunuz müjdeleri alıyorsunuz. Ve bunların devamı aynen gelecek, geliyor diyebilirim. Her geçen gün geçmişe göre daha iyi bir konumdayız. Sizlerden dua bekliyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun inşallah." dedi.

"GİRESUNLU HEMŞEHRİLERİMİN YANINDAYIM"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in eşlik ettiği cami konuşmasında Giresun'da yaşanan sel felaketine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresunlu vatandaşlara verdiği desteği ifade ederek, "Giresun birçok ilçesiyle büyük bir felaket yaşadı. Rabbim yardımcıları olsun, nasipse pazartesi günü Giresun'da olacağım. Görüldüğü gibi bakanlarımız, milletvekillerimiz hepsi Giresun'da ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar, göstermeye de devam edecekler, devam edeceğiz çünkü biz sizler için varız. Bütün mesele en az hasarla vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek. Biz nasıl bütün depremlerde vatandaşlarımızın yanında olduysak, süratle onların dertlerine derman olduysak aynı şekilde Giresun'da da bütün ilçelerimizde, köylerimizde Giresunlu hemşehrilerimiz, kardeşlerimizle beraber olacağız. Bundan hiç endişeniz olmasın." ifadelerini kullandı.