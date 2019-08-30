Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3 harekatında bunları biz kovalıyoruz onlar kaçıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık insansız hava araçlarımız teröristlere kan kusturuyor. Onları inlerine kadar takip edeceğiz dedik ve şuanda onları inlerinde, Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3 harekatında bunları biz kovalıyoruz onlar kaçıyor. Ta Irak'ın kuzeylerine kadar kovalıyoruz. Gerektiğinde F16'larla kovalıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesindeki toplu açılış törenin ardından AK Parti Rize İl Başkanlığının düzenlemiş olduğu yemekte partililerle bir araya geldi. Yemekte bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ile içeriden ve dışarıdan nifak girişimlerine rağmen Yenikapı ruhunu diri tutmayı başardıklarını belirterek, "Sayın Bahçeli ile 15 Temmuz ihanetinin ardından 7 Ağustos tarihinde Yenikapı'da başlattığımız yakın işbirliğini 31 Mart seçimlerinde çok daha ileri taşıdık. İçeriden ve dışarıdan nifak girişimlerine rağmen Yenikapı ruhunu diri tutmayı başardık. Bu süreçte saldırıları savuşturmadık. Aynı zamanda siyasi tarihimizin en köklü reformlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine de yine MHP ile birlikte imza attık. CHP, bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına koltuk değnekliği yaparken biz milli iradenin önündeki engelleri kaldırdık. CHP'nin başındaki zat kontrollü darbe iftirasıyla milletin zaferine leke sürerken biz devletimizi FETÖ'cü alçakların elinden kurtardık. FETÖ virüsünün toplum ve devlet bünyemizden temizlenmesinde MHP ile işbirliğimizin önemli payı bulunuyor. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı, aradan geçen süre zarfında Türkiye'nin bekasının, Türk demokrasisinin, milletimizin İstikbalinin garantisi olmuştur" dedi.

"AK Parti olarak bugüne kadar ülkemizi ilgilendiren tüm konularda partizanca bir davranışın içerisinde olmadık"

Ne gezi vari sokak terörü, ne çukur terörü, nede 15 Temmuz gibi ihanetlerin tekrarına izin verilmeyeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ortak paydasının şekillendirdiği bu güzel birlikteliği inşallah daha da güçlendireceğiz. Milletimizin müşterek değerleri çerçevesinde, yine milletimizin çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Gezi olaylarından itibaren ardı ardına yaşadığımız hadiseler Türkiye'yi ve Türk milletini bekleyen tehlikeleri ortaya koymuştur. Ege'den Akdeniz'e, terörden enerjiye kadar iç ve dış politikada siyasi tarihinin en kritik mücadelelerini vermektedir. Sorumluluk sahibi hiç kimse bu tehditler karşısında kayıtlı kalamaz. Dönem fedakarlık dönemidir. Bizi sevsin sevmesin her kesime elimizi uzatıyoruz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, önce millet, önce memleket diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa, gerisi teferruattır. Bu şuurla hareket eden herkese kapımız açıktır. AK Parti olarak bugüne kadar ülkemizi ilgilendiren tüm konularda partizanca bir davranışın içerisinde olmadık. Türkiye'nin çıkarı neyi gerektiriyorsa onu yapmaya gayret ettik. Vatanımızın bekasına yönelik her türlü iç ve dış tehdidi bertaraf etmekte kararlıyız. Ne gezi vari sokak terörünün, ne çukur terörünün, nede 15 Temmuz gibi ihanetlerin tekrarına izin vermeyiz veremeyiz. AK Parti ve Cumhur ittifakı bu tehditlerin önündeki en büyük engeldir. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Muhalefetin engellemeleri karşısında yılmadık"

18 senedir tüm Türkiye'ye hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti'nin tüm kademelerinde bu davaya gönül vermiş, hizmet etmiş katkı sağlamış, görev almış, partimize oy vermiş tüm kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bir siyasetçi için milletin sevdasından, teveccühünden daha büyük bir bahtiyarlık yoktur. Rabbim girdiğimiz 15 seçimin tamamında bu gururu yaşatmayı nasip etti. 17 yılı iktidar olmak üzere tam 18 senedir tüm Türkiye'ye hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk günkü aşkla, sevdayla, partimizi kurarken duyduğumuz o güzel heyecanla yolumuza devam ediyoruz. 18 senede ülkemizi cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarıyla, reform hamleleriyle tanıştırdık. Muhalefetin engellemeleri karşısında yılmadık. Başkalarıyla değil, daima kendimizle yarışarak bugünlere geldik. Türkiye, ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu" diye konuştu.

"Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3 harekatında bunları biz kovalıyoruz onlar kaçıyor"

Türkiye'nin artık kendi ayakları üzerinde durduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz yıllardır hasretini çektiği hizmet ve eser siyasetine yine bizim dönemimizde kavuştu. Göreve geldiğimizde savunma sanayinin yüzde 20'sini üretiyorduk, ama bugün yüzde 70'ini biz üretiyoruz. Yıllık gelirimiz savunma sanayi ürünlerinden elhamdülillah 2.5 milyar dolara ulaşmış vaziyette. Bize insansız hava araçlarını dost bildiklerimiz vermiyordu. Ama kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Şimdi artık bunları biz üretiyoruz. Artık insansız hava araçlarımız teröristlere kan kusturuyor. Onları inlerine kadar takip edeceğiz dedik ve şuanda onları inlerinde, Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3 harekatında bunları biz kovalıyoruz onlar kaçıyor. Ta Irak'ın kuzeylerine kadar kovalıyoruz. Gerektiğinde F16'larla kovalıyoruz. Türkiye artık kendi ayakları üzerinde duruyor" ifadelerini kullandı.

"Ülkeye olan aşkımız bizi yollara düşürdü"

"Yurt dışındaki 6,5 milyon insanımız dünyanın neresinde olursa olsunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti koruyucu gölgesini hemen üzerlerinde hissediyorlar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yusufeli Barajı'nın geldiği noktayı yerinde görelim dedik. Ortaya muhteşem bir eser çıkıyor. Bu eserle beraber enerji noktasında biz birilerinin kapısında dilenci olmayacağız. 7 baraj enerji üretimi için birbirini destekliyor. Yusufeli Barajı'nda 2 milyar 200 milyon kw/saat orada enerji üretimi olacak. Önümüzdeki yıl gövdesi bitecek ve ardından su tutmaya başlayacak. Bütün bunlar Türkiye'nin geldiği noktayı gösteriyor. Artık doğalgaz alımında da seviyeyi daha da düşüreceğiz ve bugünkü doğalgaz alımına ihtiyacımız olmayacak. Doğalgaz'ı sadece evlerde ısınma da kullanacağız. İşte bunlar Türkiye'nin nereye geldiğini gösteriyor. Bunlar AK Parti ile geldi. Diğerleriyle bunlar olmadı. Cankurtaran'dan tutun tüm Karadeniz'deki tünellerimize varıncaya kadar bunlar Samsun'dan Sarp'a kadar hep bizimle oldu. Bizden önce yoktu. Bizim bu millete aşkımız var. Bu ülkeye aşkımız var. Bu millete ve ülkeye olan aşkımız bizi yollara düşürdü. İşte Ovit Tüneli'ni düşünün neydi ne oldu. Bugün Ege'de, Doğu Akdeniz'de haklarını savunan, menfaatlerini koruyan donanmasını güçlü bir Türkiye var. Özellikle yurt dışından gelen misafirlerimiz, gurbetçi kardeşlerimiz iki Türkiye arasındaki devasa farkı gayet iyi görüyor. Yurt dışındaki 6,5 milyon insanımız dünyanın neresinde olursa olsunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti koruyucu gölgesini hemen üzerlerinde hissediyorlar" dedi.

"Milletimiz bunlara asla hayal ettikleri gibi bir imkan vermez"

31 Mart seçimlerinde yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki partinin, beklendiği gibi milletten değil, millet iradesini hiçe sayanlardan yana tavır aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır Mardin ve Van'da yapılan belediye başkan vekili atamaları, hukuku, sandığı, millet iradesini korumaya yönelik meşru bir reflekstir. Demokrasiye inanan, demokratik kültürü özümseyen hiç kimse böyle bir adımdan rahatsızlık duymaz, duymamalıdır. Hal böyleyken bir dönem Gezi vatandaşlığına sahip çıkmış, çukur terörünü sahiplenmiş, 15 Temmuz ihanetine alkış tutmuş çevreler, bakıyorsunuz sabah akşam utanmadan bu kararı eleştiriyor. 31 Mart seçimlerinde yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki parti, beklendiği gibi milletten değil, millet iradesini hiçe sayanlardan yana tavır aldı. Maalesef birileri de bunlarla aynı çizgiye gelerek, gerçek yüzlerini ve niyetlerini ifşa etti. Dile getirilen eleştirilerin, vicdanla, insafla, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmakla hiçbir alakasının olmadığı açıktır. Şunu iyi bilin amacın üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğunu biliyoruz. Çünkü milletimiz bunlara asla hayal ettikleri gibi bir imkan vermez" şeklinde konuştu.

"Biz bu partimizi 18 yıl önce milletimizle beraber kurduk, biz sadece tabelasını astık"

AK Parti'nin içinde gedik açma çabalarının hep olduğu gibi yine boşa çıkacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstedikleri kadar dolaşsınlar. Bunlardan önce de bu gayretlerin içerisinde olanlar oldu, ne olduğunu biliyorsunuz. Evet niyet hayır olmazsa, akıbet hayır olmaz. Bunların niyeti hayır değil, bunların niyeti farklı. Dolayısıyla tabii ki dert; burada sadece "biz acaba Erdoğan'ı 1-2 puan düşürmek suretiyle alaşağı eder miyiz" bu nereye çalışmaktır? Bunlar şu anda projelere çalışıyor. Bu projelerin kimler olduğunu olabileceğini sizler zaten tahmin ediyorsunuz. Biz bu partimizi 18 yıl önce milletimizle beraber kurduk, biz sadece tabelasını astık. Çalışmaları da İsmail Kahraman beyin evinde yürüttük. Ülkemizde 18 yıldır doğudan da, batıdan da, kuzeyden, güneyden de oy alan destek gören, 82 milyonu tüm renkleriyle kucaklayabilen yegane hareket AK Parti'dir. Biz hesapları değil, aynı davaya inanan, aynı ideallere gönül veren bir kadroyuz. İnşallah bu şekilde de inşallah yolumuza devam edeceğiz. İlkelerimizden, kardeşliğimizden, bizi biz yapan kadim değerlerden asla taviz vermeyeceğiz. İlk günkü aşkla milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.