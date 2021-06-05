Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik Millet Bahçesi açılışında konuşuyor (CANLI)

5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

"Hastanelerimiz nasıl bu salgın döneminde milletimizin sağlığının korunmasında hayati öneme sahip olmuşsa, Millet Bahçelerimiz başta olmak üzere yeşil alanlarımız da insanlarımıza adeta nefes borusu olmuştur.

Çevre alanında gerçekleştirdiğimiz hizmetleri millet bahçeleri projelerimiz ile taçlandırıyoruz. 324 millet bahçesi yapma için kolları sıvamıştık. 61'ini tamamlayarak hizmete sunduk. 80 millet bahçesi ise yapım aşamasındadır. 183 millet bahçemiz ile ilgili çalışmalar ise ihale aşamasındadır. İnşa ettiğimiz her millet bahçesi ile sosyal, kültürel ve ekonomik değer katan cazibe merkezleri oluşturuyoruz. Çoğu millet bahçemiz insanlarımıza yürüme mesafesinde, depremlerde toplanma alanı olarak hizmet sunabilecek. Uzun Mehmet Camii ile birlikte oradan itibaren Karadeniz sahilini kordon boyu olarak bitirecek bir projeyi de hayata geçireceğiz.

İBB Başkanlığı görevini devraldığımda İstanbul'da ağaç falan yoktu zaten. Görevi devraldık orta refüjlere kadar ağaçlandırdık. Fidan dikmedik, ağaç diktik. Fidanlar zaman alırdı. Ağaç ithal ederek 10 yaş 15 yaş grubundan ağaçlarla orta şeritleri ve yol kenarlarını ağaçlarla döşedik. Geçmişte şehir merkezlerindeki alanları milletimize kapatan anlayışı silmekle kalmadık, şehirlerimizi çok daha yeşil alanla buluşturduk. Çevre bizim işimiz, yeşil bizim işimiz. Bundan sonra da bunu yapmakla kalmayacağız, özellikle ağaçlandırmayı hızlandıracağız.

Şehirlerimizde bisiklet kullanımı teşvik ediyoruz. Tıpkı Konya gibi. Giderek yaygınlaştırdığımız bisiklet yolları ile bisiklet kullanımı artırıyoruz. Bisiklet Yolu Master projemiz tamamlandığında Edirne'den Hakkari'ye kadar güvenli ve kolay bir şekilde bisikletle gidebilecektir.

MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ SORUNU

Pendik ve Kartal'ı metan gazı tehlikesinden biz kurtardık. Katı atık toplama tesislerimiz nüfusumuzun 70 milyonuna hizmet veriyor. Atık su arıtma tesisi sayısını 145'ten 1175'e çıkardık. Artık atık suyun pek çok farklı alanda ullanma ihtimali doğmuştur. Bu tür yatırımları destekliyoruz. Musilaj gibi sorunların temeli arıtılmadan denize dökülen sulardır. Talimatı verdim Bakanımıza, İBB niye yapmıyor falan demeyeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız. Üniversitelerle el ele vererek denizlerimizi bu müsilaj belasından kurtaracağız. Biz bunu yapar mıyız? Yaparız. Haliç'i nasıl temizlediysek ki daha büyük belaydı, müsilaj belasından denizlerimizi temizleyeceğiz. Benim korkum Karadeniz. Karadeniz'den yayılır Marmara'ya gelirse bu bela büyür."

AYRINTILAR GELECEK...