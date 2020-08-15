Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti Rize İl Teşkilat programında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Ak Parti il teşkilatlarıyla düzenlenen yemek programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları ise şöyle: Rize Havalimanı 2022 yılına inşallah yetişecek. Böylece deniz üzerine inşaa edilmiş 2 tane havalimanımız olmuş olacak.

Ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Dertli olan davası olan bir partiyiz. Bir milletin emanetini sırtında taşıyan bir davayız.

Biz bu ülkenin insanına sevdalıyız. Bize inanan ve güvenen insanımızı yarı yolda bırakmadık.

İlk günkü aşk ve heyecanla ülkemize hizmeti sürdüreceğiz.

Biz gece gündüz demeden çalıştıkça milletimiz de bize destek verdi.

Asla bahanelere sığınmadık.

Adaletten taviz vermeden, mücadelemizi demokrasi, hukuk içerisinde sürdürerek bu günlere geldik.

18 yıl öncesine göre artık geleceğimize daha bir umutla bakıyor, adımlarımızı daha kararlı atıyoruz.

Terör örgütlerine yönelik tarihimizin en kapsamlı operasyonlarını yürütüyoruz.

Hak ve hukukumuzu çok daha büyük cesaretle yürütüyoruz.

Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine hiç olmadığı kadar yakındır.

Sadece yurt içi ve yurt dışında yaşayanlar değil, artık tüm mazlum coğrafyaların umudu haline gelmiştir. Mazlum Filistin'in umudu Türkiye'dir.

Bugün ne bölgemizde ne Akdeniz Ege ve Karadeniz'de ülkemizin içinde yer almadığı bir denklemin başarı şansı yoktur. Gerek saha gerek masadaki gücümüz artık rakiplerimiz tarafından kabullenilmektedir. Türkiye başarı çıtasını daha yükseğe taşıyacaktır.

IMF'e 23 milyar dolar borcumuz vardı. Ve Mayıs 2013'te IMF'e olan bu borcu sıfırladık. CHP bize akıl veriyor; 'Ekonomide sıkıntıdasınız, IMF'den borç alın da, yola devam edin' Yahu o sizin işiniz. Sizin yükünüzü biz aldık, onları temizledik. Ne zaman Mayıs 2013'te. IMF'le işimiz yok. Kaldı ki onlar bizden 5 milyar dolar borç talebinde bulundum. Ben de arkadaşlara 'verin verin' dedim. Bugün borç alan yarın emir alır.

Paradan altı sıfırları biz attık. Tuvalete gidiş bile 1 milyonaydı. Başbakanlığım döneminde onları da attık. Paramızın değerini ve itibarını biz kazandırdık.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERİLİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilşkin şu açıklamaları yaptı: "2 gün önce Şansölye Merkel ile görüşmem oldu. Bu görüşmelerden sonra atılan adımlar, Türkiye'ye yapılan bu saldırılardan sonra Türkiye hep kolaylaştırıcı, yumuşatıcı oldu. Ancak Yunanistan bizim yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Bu yaklaşım tarzını devam ettirecek olurlarsa şunu bilmelidirler ki biz gereğini yaparız.

Gerek uluslararası deniz hukuku gerekse yerleşik teammüller açısından ülkemiz sonuna kadar haklıdır. Bu hakkı da elindeki tüm imkanları kullanarak savunmayı sürdürecektir.

100 yıl önce Türkiye'yi ince bir siyasetle güneyindeki enerji kaynaklarının dışında bırakanlar Doğu Akdeniz'de bunu başaramayacaklardır. Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz. Yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız. Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak, bugün de 'Mavi Vatan'ı aynı kararlılıkla koruyacağız.

Oruç Reis sismik araştırmalarını sürdürüyor. Deniz Kuvvetlerimiz de Oruç Reis'e refakaat ediyor. Oruç Reis faaliyetlerine 23 Ağustos'a kadar devam edecektir. Bu süreçte gemimize yönelik en küçük bir tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz.

Akdeniz'de attığımız tüm adımları uluslararası hukuk ve iyi komşuluk çerçevesinde atıyoruz.

Yunanistan'ın beklentimiz de birilerinin kışkırtmasıyla değil, aklı selim ile hareket etmesi, özellikle Batı Trakya'daki kardeşlerimize yönelik devlet terörünü andıran uygulamalara bir an önce son vermesidir.

Batı Trakya'daki camilerimize saldırılıyor, okullarımıza saldırılıyor. Biz ise tam aksine... Trabzon'da Sümela Manastırı'nı restorasyonunu bitirdik ve dün geldiler Sümela'da ayinlerini yaptılar.