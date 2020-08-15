Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Toplu Açılış Töreninde konuştu

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de valilik önündeki toplu açılış törenine katılarak konuşma yaptı. Türkiye'nin son gündemine dair ve Rize'de yapılacak olan projelerden bahseden Erdoğan, "Rize'ye elimiz boş gelmedik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Rize'ye elimiz boş gelmedik. Toplam yatırım bedeli 525 milyon TL olan 33 kalem eser ve hizmetin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Rize'nin lojistik merkeziyle ilgili çalışmalar yapıldı. İhale tamam. Ve bundan sonra da inşallah inşaat başlayacak. Rize-Artvin Havalimanının inşaatı devam ediyor, yarın orayı da denetleyeceğim."

ÇAY ÇARŞISI PROJESİ

Rize'de yapılacak olan 'Çay Çarşısı' projesinden bahseden Erdoğan, "Rize'nin dünya markası çayı ile turizmi bir araya getirecek 'çay çarşısı' projesi ile şehrimizi yeni bir simgeye kavuşturacağız. Önümüzdeki yılın Eylül ayına kadar tamamlayacağız. Deniz üzerine inşa ettiğimiz ikinci havalimanımız olan Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımına yoğun bir şekilde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"FINDIK İÇİN 8 YILDA 40.4 MİLYON TL DESTEK VERDİK"

Rize'deki fındık üretimine verilen destekleri açıklayan Erdoğan, "Fındık için son 8 yılda toplam 40.4 milyon TL alan bazlı destek verdik. Bu yılki fındık fiyatlarını da oldukça tatminkar bir şekilde açıkladık." ifadelerini kullandı.

"KALKANDERE'YE DOĞAL GAZI GETİRECEĞİZ"

Yıl sonunda Kalkendere'ye doğal gazın geleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 18 yılda, hemşehrilerimizi taşkından korumak için 58 adet taşkın koruma tesisi inşaa ettik. Halen 21 adet taşkın koruma tesisinde inşaat çalışmaları sürüyor. Bu yıl sonuna kadar da Kalkandere'ye doğal gazı getireceğiz." diye konuştu.

"GEREKSİZ TARTIŞMALARLA ENERJİMİZİN BÖLÜNMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son günlerdeki önemli konu başlıklarına dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Enerjimizin bölünmesine izin vermeyeceğiz" diyerek, ekledi:

"Samimi olmayanlar, yüreğinde ülke-millet aşkı olmayanlar eninde sonunda gerçek yüzlerini göstereceklerdir. Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine izin vermeyeceğiz."

"Biz şuan salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandık, ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Şuanda Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık. Suriye'de Kuzey Irak'ta terör örgütlerinin önünü kesmeye odaklandık. Ülkemizin her alandaki hak ve çıkarlarını dünyanın her yerinde en ileri seviyede elde etmeye odaklandık. Türkiye'nin gerçek sorunları ve gündemi budur. Bunun dışındaki tartışmalar kiminin bilerek, kiminin bilmeyerek içine düştüğü birer tuzaktan ibarettir. Bir yerde sorun varsa ona çözüm aramak boynumuzun borcudur."

"Tartışmaları kendi mecrasından çıkarıp, ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde takoz haline getirmeye çalışanlara göz yumamayız. Kendi ajandalarını, zihin dünyalarındaki hesaplaşmaları bizim üzerimizden görmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından kurdeleleri keserek Rize'de ki toplu açılışı gerçekleştirdi.