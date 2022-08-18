Cumhurbaşkanı Erdoğan saat hediye etti iddiası! AK Partili Hamza Dağ'dan zehir zemberek sözler: "Yalanınız batsın, Hazımsızsınız, yüzsüzsünüz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle bakan, milletvekili ve parti yöneticilerine içerisinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan saat hediye ettiği haberlerini yalanladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan saat hediye etti iddiası! AK Partili Hamza Dağ'dan zehir zemberek sözler: "Yalanınız batsın, Hazımsızsınız, yüzsüzsünüz"

Sözcü gazetesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partinin 21.kuruluş yıl dönümü nedeniyle bakanlar, milletvekilleri ve parti yöneticilerine, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının yer aldığı saat hediye ettiği yönünde bir haber yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat hediye etti iddiası! AK Partili Hamza Dağ'dan zehir zemberek sözler: Yalanınız batsın, Hazımsızsınız, yüzsüzsünüz

HAMZA DAĞ AÇIKLAMA YAPTI

Söz konusu haber, Tele1'in yanı sıra bazı sosyal medya hesaplarında da paylaşılınca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, açıklama yaptı.

TEPKİSİ SERT OLDU

Haberlere tepki gösteren Hamza Dağ sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yalanınız batsın. Her zamanki gibi eleştirecek bir şey bulamadığınızda o koca yalanlarınıza sarılıyorsunuz. Hazımsızsınız, yüzsüzsünüz. "

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