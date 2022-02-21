Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'deMedar ne demek, TDK'ya göre Medar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Diğer İnşaat Boyacıları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıGöztepe – Galatasaray maçı canlı izle | Göztepe – Galatasaray maçı Bein Spors HD 1 canlı yayın izle linkiEyüpspor – Menemenspor maçı canlı izle | Eyüpspor – Menemenspor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linkiAltınordu – Bandırmaspor maçı canlı izle | Altınordu – Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiFOX TV canlı yayın Yasak Elma 132. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Kalp Yarası 32. bölüm final full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle YoutubeTRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 14. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle YoutubeShow TV canlı yayın Üç Kuruş 15. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle Youtube
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 19.10'da, Senegal'in başkenti Dakar'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leopold Sedar Senghor Havalimanı'nda, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından karşılandı.

Karşılama töreninde, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas ve büyükelçilik personeli de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Dakar'a geldi.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT