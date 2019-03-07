Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda vatandaşlara sesleniyor. Erdoğan konuşmasına halkı selamlayarak başladı.

Erdoğan konuşmasında Leyle-i Regaip'i kutlayarak başladı. İşte halkın Regaip Gecesini kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

irliğimize, dirliğimize sahip çıkan, eniştesi ve milletveki olmaktan gurur duyduğum Siirt. Sizleri bugün bir kez daha yürekten selamlıyorum. Bugün maşallah Siirt bambaşka güzel. Uçsuz bucaksız bu meydanı dolduran siz değerli kardeşlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Allah yol arkadaşlığımızı daim olsun. Şu aramızdaki muhabbet çok önemli.

Bize 17 yıldır Türkiye'de önemli eserler ortaya koyabilme gücünü veren de aramızdaki sevgidir. Siz enişteyi seviyorsunuz, enişte de sizi seviyor. Biz gücümü baronlardan, lobilerden değil, gece uykusunu bize dua etmek için bölenlerin samimiyetinden alıyoruz.

Bugün sizden 31 Mart'ta güçlü bir destek bekliyoruz. 31 Mart'ta Siirt'ten bu şehrin tarihine yakışır bir sonuç görmek istiyoruz. Siirt, 31 Mart'ta sandıklara sahip çıkıyor musun? İşte Siirt budur, Siirt'e yakışan budur. İşte bizim aşık olduğumuz Siirt budur.

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