Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'de 'Briket evler' projesini duyurdu: Hedefimiz 1 milyon Suriyeliyi barındırabilmek​​​​​​​

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, "Malum bu İsveç, Finlandiya bütün bunlar bizdeki terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar. PKK'ya, YPG’ye bu denli ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar, yürüyüşse yürüş, paçavralarını köprü üstlerine asacaklar. Bunlar ülkemdeki terör kaynaklarını teşvik edip, bunlara ciddi manada parasal destekler de verecek. Bunlara silah desteği veren bu ülkelerle kendilerine de söyledik; 'NATO bir güvenlik teşkilatıdır, böyle bir güvenlik teşkilatı içinde biz terör örgütlerinin olmasını kabullenmeyiz' dedik. Geçmişte girenler girdi. Bunun içinde Almanya'sı var, Fransa'sı var. Yunanistan ve Fransa zaten bunlar girip çıkmışlardı ama sonra maalesef o dönemin Türkiye'deki yönetimi bunların önünü açtı ve bunlar tekrar NATO'ya geri dönebildiler. Geri döndüler de ne oldu; örneğin şu anda Amerika Dedeağaç'ta üs kurdu. Ve FETÖ terör örgütü Yunanistan üzerinden Avrupa'ya seyahat ediyor ve kendilerine verdiğimiz teröristlerin isim listesini görmezden geliyor ve bunları hala korumaya devam ediyorlar.

Şimdi diyorlar ki; 'Taleplerimizde nedir bilelim, ona göre bunları İsveç'ten Finlandiya'dan isteyelim.' Biz bir sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz. Yunanistan'da bunu yaşadık. Biliyoruz ki İsveç de, Finlandiya da bize aynı numarayı çekecekler. Niye böyle bir gaflete düşelim ki? Kusura bakmasınlar. NATO'da tam ittifak gerekiyor. Bir ülke 'hayır' derse NATO ittifakı içerisinde, o ülkeyi alamazlar. Bizim de şu anda bu konuyla ilgili kesinlikle bu 2 ülke hakkında... Hele hele İsveç tam bir terör yuvasıdır" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN SIĞINMACI POLİTİKASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan misafirperverlikte Türkiye'nin dünyada en çok göç alan ülke olduğunu dile getirerek, sığınmacı politikasına ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Bizim bu sürecimize baktığımızda Suriyeliler acaba keyiflerinden mi Türkiye'ye geldiler. Yoksa oradaki savaşta, oradaki ölüm korkusu onları Türkiye'ye iltica etmeye sevk etti. Buna baktığımız zaman; Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındılar. Bunları biz muhacir olarak gördük. Böyle bir hicrete de hayır dememiz mümkün değildi. Bu da Türkiye'nin büyüklüğünü gösteriyor. Misafirperverlikle Türkiye'nin dünyada en çok göç alan ülke olarak öne çıktığını görüyoruz.

Türkiye dünyada 1 numara ve biz bundan rahatsızlık duymuyoruz. Bunun yanı sıra Suriye'de briket evlerin yapımına başladık. Çünkü bu insanlar çadırlarda kalıyordu. Yaşam koşullarının adeta sıfır diyebileceğimiz noktada kalıyorlardı.

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Saddam dönemine 500 bin Iraklı sığınmacıya biz kapımızı açmıştık. Avrupa'nın değişik ülkelerinde örneğin Almanya, belirli veya belirsiz göçmenleri alıyor. Ama bizim gibi mi hayır. Onlar teröristleri alıyor. Bizler Türkiye olarak şuan itibariyle Suriye'nin kuzeyinde briket evlerle bir adım attık. Hedefimiz bu briket evlerde 1 milyon Suriyeliyi barındırabilmek. Derdimiz 100 bin 200 bin briket ev olacak." ifadelerini kullandı.