Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Küçük esnafı korumak için hükümetten yeni hamle! Zincir marketlerde 200 metre detayı! Koronavirüsle mücadele sürecinde, ekonomik olarak en çok yıpranan alanlardan olan küçük esnaflar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir talimat geldi. Bu kapsamda, zincir marketler artık mahalle bakkallarının 200 metre yakınına açılamayacak ve bulvar üzerinde 2 kilometre arayla zincir market açılabilecek.

1 13 Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs salgınında, en olumsuz etkiyi yaşayanlardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki küçük esnaf oldu. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, küçük esnafı koruma amaçlı yeni adımlar atılacağı öğrenildi.