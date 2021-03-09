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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Kadına şiddet komisyonu için meclise önerge verildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Kadına şiddet komisyonu için meclise önerge verildi!

Son dakika haberi... Türkiye'yi derinden sarsan kadına şiddet manzaralarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda bir komisyon kurulacağını ifade etmişti. TBMM'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kurulacak komisyonun ilk adımı atıldı. Önerge resmen verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Kadına şiddet komisyonu için meclise önerge verildi!

Son dakika haberi... Türkiye'yi derinden sarsan kadına şiddet manzaralarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda bir komisyon kurulacağını ifade etmişti. TBMM'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kurulacak komisyonun ilk adımı atıldı. Önerge resmen verildi.

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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