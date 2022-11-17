Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Sokak hayvanları için çalışmalar başlatıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sokak hayvanların ilişkin alınacak olan tedbirler için bakanlığa talimat verildiği açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Sokak hayvanları için çalışmalar başlatıldı!

Endonezya'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan sokak hayvanlarıyla alakalı gelen sorulara Orman bölge Müdürlüğü ve valiliğe talimat verildiğin açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Sokak hayvanları için çalışmalar başlatıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazeteciden sokak hayvanlarıyla ilgili "Sokak köpekleriyle ilgili bir çağrı yapmıştınız belediyelere, ‘Hayvanların yeri barınaklardır, sokaklar değil. Böylece hem hayvanlar korunsun hem de vatandaşların güvenliği sağlansın’ diye. Ancak geçen sürede sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor bazı yerlerde. Son olarak Bitlis’te bir çocuk vefat etti. Bu konuda bir çalışma olabilir mi?" şeklinde soru geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Sokak hayvanları için çalışmalar başlatıldı!

"SAHİPSİZ HAYVANALRIN YERİ SOKAKLAR DĞEİL, BARINAKLARDIR"

Gerekli çalışmaların başlatıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan "Öncelikle hayatını kaybeden yavrumuza Allah’tan rahmet diliyorum. Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatları verdim. Bakanlarım çalışıyor. Bu işi boş bırakmamalıyız. Konuyla ilgili atılacak adımlar neyse, ne tedbir gerekiyorsa yerine getirilecek. Bu konuda öncelikli olarak belediyeler, barınaklar inşa ederek sahipsiz, başıboş sokak hayvanlarını toplamalı. Mesela bizim Konya Büyükşehir Belediyemizin gerçekten çok örnek bir çalışması var. İstanbul’da Beykoz Belediyemizin de gerçekten çok örnek bir çalışması var. Yani hem teşhis hem tedavi ve ondan sonra da hayvanları garipsemeyecekleri alanlara salıverme gibi bir çalışmayı şu anda Beykoz Belediyemiz de Konya Büyükşehir Belediyemiz de yapıyor. Ayrıca mesela İstanbul’da Orman Bölge Müdürlüğümüz ile Valiliğimizin müşterek yeni bir çalışmaları var. Bu hayvanların bakılabileceği ve daha sonra dernekler tarafından bunların bakımının üstlenilebileceği bir uygulamayı müştereken çalışıyorlar. Daha sonra da bunu bütün illere uygulamayı düşünüyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü bu hayvanlar için uygun yerler ve hayvan severlerin de gelip ilgilenebilecekleri mekanlar oluşturmaya çalışıyor. Epey bir ilerleme de kaydedildi." ifadelerini kullandı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | MSB acı haberi verdi: Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu
Son dakika | MSB acı haberi verdi: Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu
Kadıköy’de metrobüs kazası! Olay yerine ekipler sevk edildi!
Kadıköy’de metrobüs kazası! Olay yerine ekipler sevk edildi!
Çanakkale'de feci kaza: Yaralılar var
Çanakkale'de feci kaza: Yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masa çıkışı: "Temenni ederiz ki İYİ Parti masayı terk ederek konumunu gözden geçirir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masa çıkışı: "Temenni ederiz ki İYİ Parti masayı terk ederek konumunu gözden geçirir"
Son Haberler
Yeni gelin Demet Özdemir "Evlilik yaramış" dedirtti! Dapdar taytıyla pilates yapan güzel oyuncunun fiziği göz kamaştırdı: "Mankenlerin gözü yaşlı"
Yeni gelin Demet Özdemir "Evlilik yaramış" dedirtti! Dapdar taytıyla pilates yapan güzel oyuncunun fiziği göz kamaştırdı: "Mankenlerin gözü yaşlı"
Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber! İskoçya maçında sakatlık geçirdi
Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber! İskoçya maçında sakatlık geçirdi
Süper Baba Kıvanç Tatlıtuğ yine hayran bıraktı! Muhabirlerden gelen sorulara gözleri parlayarak cevapladı: "Sen Türkiye'nin aydınlık yüzüsün"
Süper Baba Kıvanç Tatlıtuğ yine hayran bıraktı! Muhabirlerden gelen sorulara gözleri parlayarak cevapladı: "Sen Türkiye'nin aydınlık yüzüsün"
Makyajını kalıcı isteyenler aman dikkat!
Makyajını kalıcı isteyenler aman dikkat!
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin açıklama
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin açıklama
Her şeyi tek tek anlattı! İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashir'in ifadesi ortaya çıktı!
Her şeyi tek tek anlattı! İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashir'in ifadesi ortaya çıktı!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 17 Kasım 2022 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 17 Kasım 2022 Perşembe maç programı
Esra Erol'da programında akıl almaz olay! 4 çocuklu kadın TikTok'tan tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı, sözleri pes dedirtti
Esra Erol'da programında akıl almaz olay! 4 çocuklu kadın TikTok'tan tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı, sözleri pes dedirtti
Kadıköy’de metrobüs kazası! Olay yerine ekipler sevk edildi!
Kadıköy’de metrobüs kazası! Olay yerine ekipler sevk edildi!
Brezilya'nın yeni devlet başkanı Lula'dan iklim değişikliği mesajı
Brezilya'nın yeni devlet başkanı Lula'dan iklim değişikliği mesajı
AYM'den dikkat çeken sosyal medya kararı! Mahkemeye başvuran çalışan her şeyi değiştirdi
AYM'den dikkat çeken sosyal medya kararı! Mahkemeye başvuran çalışan her şeyi değiştirdi
Esra Erol'da programında akıl almaz olay! 4 çocuklu kadın TikTok'tan tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı, sözleri pes dedirtti
Esra Erol'da programında akıl almaz olay! 4 çocuklu kadın TikTok'tan tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı, sözleri pes dedirtti
Yorumlananlar
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti