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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanlığı külliyesinde saat 15.00'te basına kapalı olarak başlayan görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu fotoğraf çektirdi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti

Öte yandan görüşme talebi Saadet Partisi'nden gelmişti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi düzenlediği basın toplantısında şunları söylemişti:

"Tabii şu anda görüşmenin ne mahiyette olacağını kestirmek mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanı ile epey bir uzun zamandır, geçen referandumdan beri bir görüşmemiz olmadı. Elbette bazı endişelerimizi gündeme getireceğiz. Bugün burada da dile getirdiğim konular bunlardan bazıları... Biz bugünkü sistemle ilgili kanaatlerimizi geçen sefer çok kesin bir  şekilde ifade etmiştik. O zaman bize, bu sistemle ilgili yapılan çalışmaları uzmanlarını göndererek anlatmışlardı. Yani bize neredeyse 4 saatlik zaman ayırdılar ama tatmin olmadık. Biz bugünkü hali ile denetlenemeyen bir başkanlık sisteminin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Sayın cumhurbaşkanının burada farklı kanaati var. O seçimleri bir denetleme olarak görüyor. 5 yılda bir vatandaşın önüne gidiyoruz o da tercihini belirliyor. Bu denetleme değil. Seçim başka, denetleme başka bir şey. Onun kendi düşünceleri nedir. Karşılıklı olarak görüşeceğiz inşaAllah.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti

Tayfun Altuntaş
Editör
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