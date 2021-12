Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör sorununu ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz."

Siirt'te sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye'nin de bölgemizin de geleceğinde teröre ve Kandil uzantılı siyasete yer yok" diyerek, önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, terör sorununun tamamının Türkiye'den silinmesi için gerekli mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öte yandan Siirt'e olan hayranlığını da temsilcilerle paylaştı.

"84 MİLYONUN TAMAMININ KALBİNE DOKUNMAYA GAYRET ETTİK"

Siirt'e ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan hizmetlerden bahsederek, 84 milyonun tamamının kalplerine dokunmak için çalıştıklarını belirtti. Erdoğan, "Parti genel merkezleriyle Meclis arasında mekik dokumayı, terör örgütlerine piyonluk yapmayı, millete parmak sallamayı siyaset zannedenlerin aksine 84 milyonun tamamının kalbine dokunmaya gayret ettik. Teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, bakanlarımızla kapısı çalınmadık ev, hali hatırı sorulmadık insanımızı bırakmamak için ter döktük. Bu hassasiyetimizi son dönemde gittiğimiz şehirlerimizde de aynı şekilde devam ettiriyoruz. Toplu açılış törenleri yanında ya parti teşkilatlarımızla ya da o şehrin sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeye ihtimam gösteriyoruz. Tıpkı bugün burada olduğu gibi. İIim, irfan, liyakat sahibi hocalarımızla, kanaat önderlerimizle, büyüklerimizle milletimizin bizatihi kendisiyle görüşmeler yapıyoruz. Engellilerden kadınlarımıza, gençlerimizden iş adamlarımıza kadar toplumumuzun her kesimiyle bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz. Bugün burada olduğu gibi son derece samimi bir ortamda ülkemizin ve şehirlerimizin gündemindeki konuları değerlendiriyoruz." dedi.

"GÜNÜMÜZÜN HAŞHAŞİLERİNE KAPTIRACAK TEK BİR EVLADIMIZ YOKTUR"

Türkiye'nin terörden temizleneceğine ve bunun için sonuna kadar mücadele edeceklerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşliğin teröre ve fitne siyasetine mutlaka galip geleceğine inanıyorum diyerek, "Bizim terörün vahşi dişlerine kaptıracağımız tek bir gencimiz bile yoktur. Bizim bir daha asla 'himmet, hizmet' diyerek gençleri mankurtlaştıran günümüzün haşhaşilerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur. Bizim nesillerin zihnini ve gönlünü boşaltan küresel teknoloji ve medya baronlarına kaptıracak tek bir çocuğumuz yoktur. Ne sebeple olursa olsun elinden tutamadığımız her bir gencimizin vebali bizim ve sizin üzerinizedir. İmdadına koşamadığınız her bir evladımızın sorumluluğu da bizim ve sizin üzerinizdedir. Kendi çocuklarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e gönderip şatafat içinde yaşatırken, bu şehrin, bu ülkenin evlatlarına ölümü ve öldürmeyi reva görenlere meydanı asla bırakmayacağız. Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, her zemin ve her fırsatta Türkiye olacağız. Biz sağlam durursak, biz elimizden gelenin en iyisini yaparsak Allah'ın izniyle kimse bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Biz çalışır, üretir, koşar ve gayret gösterirsek, Türkiye'nin büyümesine, güçlenmesine kimse mani olamaz. Ben kanaat önderlerine, hocalarıma güveniyorum. Kardeşliğin teröre ve fitne siyasetine mutlaka galip geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"TERÖR SORUNUNU TAMAMEN ÜLKE GÜNDEMİNDEN ÇIKARACAĞIZ"

Terör gündeminin, Türkiye'den tamamen çıkarılacağına dikkat çeken Erdoğan, "Kısa süre önce bizzat terör örgütü elebaşının çözüm süreciyle ilgili yaptığı itiraf, bu gerçeği bir kez daha göstermiştir. Terör örgütünün yaşadığı hezimetler arttıkça kim bilir daha neler, ne itiraflar, ne kalleşlikler, ne tür alçaklıklar ortaya saçılacaktır. Zaman geçtikçe bölücü örgütün, ülkemiz ve bölgemizle ilgili kirli emelleri olan emperyalistlerin taşeronluğunu yapan bir kiralık katil sürüsü olduğu çok daha net görülecektir. Terör sorununu ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıncaya dek sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir daha bölgede yaşayan kardeşlerimin başına terör belasının musallat edilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Devletimizin tüm birimlerinin bu konudaki kararlılığı tamdır. Bölücü terör örgütü gibi örgütün siyasi ve sivil toplum görünümlü uzantıları da eninde sonunda bir tercih yapmak zorunda kalacaktır. Ya hukuk demokrasi ve anayasa içinde kalacaklar ya da yargıya hesap vermekten kaçamayacaklardır." dedi.