Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama: Ülkemiz şahlanış dönemine giriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, ekonomiye ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Erdoğan'ın faize ilişkin yaptığı açıklamalar şimdiden Merkez Bankasının faiz kararının merak edilmesine neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Buralara vesayetle ya da aristokratik kanallarla gelmedik. Hayatın merdivenlerini teker teker tırmandık.

KKTC Cumhurbaşkanı bunları davet ediyor, gitmiyorlar sonra beni eleştiriyorlar. Bununla sana ekmek çıkmaz. Senin Kuzey Kıbrıs diye bir aşkın var mı?

Ömrü boyunca devletten aldığı maaş dışında tecrübesi olmayanların kürsülerden esip gürlemesi teneke tıngırtısından öte anlama sahip değil.

Kendisine ait doğru yanlış hiçbir fikri, projesi, hayali olmayan, dışarıdan ve içeriden yazılan senaryoların tetikçiliğini yapmak dışında müktesebatı bulunmayanların ekonomiyle ilgili ahkam kesmesi gerçekten gülünçtür.

Proje kişiliklerle, bilhassa yalanları, iftiraları önlerine konduğu halde yüzleri kızarmayan siyaset bezirganlarıyla işimiz olmaz. Hep söylediğimiz gibi bizim muhatabımız milletimiz.

FAİZ AÇIKLAMASI

Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Bunun için sizlerle istişareye önem veriyoruz.

Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor.

Değerini salgın döneminde daha iyi anladığımız şehir hastaneleri ile genel sağlık sigortası sistemimiz başlı başına bir başarı hikayesidir.

"İSTİKBAL MÜCADELEMİZE YOĞUNLAŞIRKEN EKONOMİYİ DE İHMAL ETMEDİK"

Maruz kaldığımız saldırılar sebebiyle istiklal ve istikbal mücadelemize yoğunlaşırken yatırımları ve ekonomiyi de ihmal etmedik.

Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız.

Gerçekleştirdiğimiz reformlarla ülkemizi iş yapma kolaylığı endeksinde 27 basamak yükselterek 190 ülke arasında 33. sıraya yerleştirdik.

Eylül ayına ilişkin öncü verilerle üçüncü çeyreği güçlü bir büyüme ile kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu.

Mali disiplini koruyarak, büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz.

Enflasyonla mücadele en önemli önceliğimiz. Hedefimiz bir an önce tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmaktır.

Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor."

