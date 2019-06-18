Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği akşam yemeğinde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği akşam yemeğinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Farklı alanlardan, farklı aktörlerce gerçekleştirilen operasyonların tek hedefi Türkiye'nin bekası ve milletimizin bağımsızlığıdır.

Ülkemizin son 17 yılda ekonomi, güvenlik, siyaset, diplomasi ve savunma sanayisi alanlarında yakaladığı başarılar birilerini rahatsız ediyor.

Eskiden olduğu gibi bir telefon ve bir mektupla hizaya getirebildikleri bir Türkiye istiyorlar.

Mazlum ve mağdurlara sahip çıkan değil, önceden olduğu gibi borç alan, IMF kapılarında avuç açan bir Türkiye görmek istiyorlar.

Ekonomisi sağlam bir Türkiye, kur, faiz, enflasyon sarmalı sayesinde çalışmadan, üretmeden hiçbir riske girmeden zenginleşen bir avuç elitin işine gelmiyor.

31 ülkedeki 450 nükleer santral hiçbir problem oluşturmazken, niçin ülkemizin nükleer enerjiden barışçıl bir şekilde faydalanma hamleleri eleştiri konusu yapılıyor Bu da manidar.

DOĞU AKDENİZ KONUSU

Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinin takipçisi olmaktan bizi hiç kimse alıkoyamaz.

Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin oradaki hakkını, hukukunu biz kimseye yedirmeyiz.

Doğu Akdeniz'de kıyısı bile bulunmayan Fransa bizim orada sondaj gemimizin bulunmasından neden rahatsız?

ERDOĞAN: "PERSONELİMİZE TUTUKLAMA KARARI ÇIKARACAKLARMIŞ, SIKIYORSA GELİN ALIN"

Personelimizin tutuklama kararı çıkartacaklarını söylediler. Biz de onlara dedik ki, afedersiniz sıkıyorsa gelin alın. Alamayacaklar. Çünkü biz Türkiye'yiz, biz güçlüyüz.

S-400 KONUSU

O iş bizim için bitmiştir, o dosya bizim için kapanmıştır ve çok kısa bir zaman içerisinde de siparişlerimizi inşallah alacağız.

YAYIN ÖNCESİ EKREM İMAMOĞLU- İSMAİL KÜÇÜKKAYA GÖRÜŞMESİ

Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Bu televizyon programı öncesi moderatörle nerede, nasıl buluştular, bunu göreceksiniz.

Son günlerde CHP'nin ve sosyal medya tetikçilerinin milletimizi bölmeye yönelik bir nefret siyaseti güttüğünü görüyoruz. Özellikle Karadenizli kardeşlerimizi hedef alan, ahlaksız bir iftira kampanyası yürütülüyor.