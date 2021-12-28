Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu: Bilim insanlarına destek olmak boynumuzun borcudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında ekonomideki gelişmeler, bilim ve teknoloji konularına değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Eskiler bir mekanın şerefi oradan bulunanlardan gelir derlerdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin şerefi de içinde misafir ettiği güzel insanlardan geliyor. Bu mekanda bugün ilme ömrünü adamış bilim insanlarını ağırlamak da bizi bir başa sevindiriyor. Araştırmalarıyla dünyaya yön veren, hayatımızı kolaylaştıran tüm bilim insanlarımıza milletim adına şükranlarımı sunuyorum.66 bilim insanımız yaptıkları çalışmalarla TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'ne layık görüldü.

İnsanlığa faydalı çalışmaların tüm insanlığın ortak değeri olduğuna inanıyoruz. Batı medeniyeti referans vermekten imtina etse de bugün bilimde varılan seviyenin temelleri Doğu medeniyeti tarafından atılmıştır. Batı'nın karanlık çağını yaşadığı dönemde doğunun altın çağını yaşadığını görürüz. Ömer Hayyam'lar, Farabiler, İbni Sinalar bizim medeniyet bayrağımız altında tarih yazmıştır. Sadece geçmişteki başarılarımızla iftihar ederek bir yere varamayız ama köprü kurmadan da geleceğimizi göremeyiz. Bizim geride kalmamızdan nice zulümler yanında kendi hatamızın da payı vardır. Hayıflanmak çözüm değildir.

"ÜLKEMİZDEKİ ÜST DÜZEY YETKİNLİKLERE SAHİP BİLİM İNSANLARINA DESTEK OLMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Bu toprakların ruhuna, birikimine güveniyoruz. Uyguladığımız politikalarla bilimin ve özgür düşüncenin hamisi olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bilimin, teknolojinin ve inovasyonun ülkemizden 7'den 77'e benimsenmesi için kararlı adımlar attık.

Biz sonu gelmeyecek bu Fetih için yeni fatihler yetiştirmenin gayretindeyiz. TEKNOFEST'te yarışmalara katılan gençlerimiz gelecekte dünyayı değiştirecek mucitler arasında olmak için emek harcıyorlar. Bu atölyeler ülkemizde daha bir çok Aziz Sancar çıkacağının habercisidir. TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar programı ile 127 öncü bilim insanının çalışmasını ülkemize taşımasının öncüsü olduk.

İnşallah daha fazla bilim insanını ülkemizin beşeri sermayesine katmış olacağız. Aynı bir programın bir benzerini Türkiye'deki bilim insanlarımız için de temin ettik. Ülkemizdeki üst düzey yetkinliklere sahip bilim insanlarına destek olmak boynumuzun borcudur. Aziz Sancar adına verilecek doktora sonrası araştırma bursunu daha önce duyurmuştuk. Ocak 2022'de başlatıyoruz, programda yer alacak hocaları Aziz Sancar bizzat seçecek.

"PROF. DR. FUAT SEZGİN ADINA YENİ BİR BURS PROGRAMI BAŞLATIYORUZ"

Bütün ömrünü bilime adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yeni bir burs programı başlatıyoruz. Yüksek lisans, doktora, doktora sonrası süreçlerde bilim tarihi adına çalışma yapacak, bilim insanlarımıza destek vereceğiz. Üniversitelerin temel bilimler alanındaki bölümlerine ilginin istediğimiz oranda olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Temel bilimlere ilgiyi arttırmak için her yıl 2 bin 300 lisans öğrencisine başarı bursu veriyoruz. Üniversitelerdeki tematik araştırma merkezlerine büyük çapta yatırımlar yapıyoruz. Ülkemizde bilim denildiğinde ilk akla gelen kurumların başında TÜBA geliyor. 2021 yılında 12 eser basıldı. Bilim Terimleri Sözlüğü de titizlikle üzerinde durduğumuz bir diğer önemli eserdir.

"TÜRKİYE KÜRESEL YENİLİK ENDEKSİNDE EN BÜYÜK ARTIŞ KAYDEDEN ÜLKE OLDU"

Türkiye'nin bilhassa son zamanlarda bilime büyük yatırımlar yaptığını gören her göz kabul etmektedir. Türkiye küresel yenilik endeksinde bu yıl 10 basamak yükselerek 41. sıra ile ilk 50 liginden en büyük artış kaydeden ülke oldu. Buradan bütün dünyaya seslenerek diyorum ki bizi izlemeye devam edin. Teknolojik bağımsızlığın siyasi bağımsızlığın teminatı olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz. Bize dayatılan şartlara yıllarca boğun eğmedik.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ DE BU SIKINTILI SÜREÇLERİN ETKİSİNİ HİSSEDİYOR"

İhracatta yıllık 221 milyar dolar rakamını yakaladık. Cari fazla vermeye başlayacağımız günler inşallah yakındır. Enflasyon dahil bir çok alanda ekonomiler sınanmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisi de bu sıkıntılı süreçlerin etkisini hissediyor. Ama biz bu fırtınaya sağlam bir ekonomi ile girdik. Pusulamız katma değerli üretimdir. Rotamız; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyümedir. Hedefimiz de dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmektir. Üstelik bu hedefe hiç olmadığımız kadar yakınız.

Bu mücadelede başarıya ulaşmak için teknolojiye ve bilimin desteğine ihtiyacımız var. Bilimi ana okul çağındaki çocuklardan başlayarak ön sıralara çıkarmak amacımızdır. İnsan gücüne, azme ve iradeye sahibiz. "