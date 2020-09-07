Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin kaynaklarını yedirmemekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkiye Sigorta, kar güdüsü yanında kamu ekonomik vizyonunun parçası olarak bölgesel ve küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacak.

Yakın dönemde toparlanmanın, ekonominin tüm paydaşları, vatandaşlarımız nezdinde ciddi şekilde hissedilmeye başlandığına şahit olacağız.

(Türkiye Sigorta) Birbirini tamamlayan kamu sermayeli 6 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması, bu şirketlerin verimliliğini artıracak, maliyetleri düşürecek, sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır.

"Türkiye Sigorta'nın, sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum.

(Kovid-19) Türkiye gerçeklerinden kopuk, topluma maliyeti hesap edilememiş fevri kararlar almak yerine soğukkanlı şekilde süreci yönettik.

Tarih boyunca ülkemizin bileğini diplomaside, savunmada, askeri alanda bükemeyenler silah olarak her zaman ekonomiye sarılmışlardır.

Milletimizin rızkını, Türkiye'nin kaynaklarını, krizden ve kaostan beslenen çevrelere yedirmemekte kararlıyız.

IMF ile kapalı kapılar ardında pazarlığa tutuşanların, bir daha Türkiye'yi eski günlerine geri döndürmesine asla izin vermeyeceğiz.

KORONAVİRÜS UYARISI

Milletimizi bir kez daha "TAMAM" diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske ve mesafe kuralına uymaya çağırıyoruz. Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden. Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek suretiyle bu dönemi gelin atlatalım.

Ülkemiz bu salgın sürecinden, diğer alanlarla birlikte ekonomide de güçlenerek çıkacaktır. Bunun için milletimizin tüm fertlerinin tam bir seferberlik içinde tedbirlere sarılması gerekiyor."

Ayrıntılar gelecek...