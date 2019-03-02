Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye üzerine düşen her şeyi yapacaktır

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Merde mert diyen, özü bir, sevdası bir uşakların şehri Trabzon. Bugün sizleri bir kez daha yürekten selamlıyorum. Her gün vira bismillah diyen balıkçı kardeşlerime selam gönderiyorum. Aşkınız, vefanız, muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum.

24 Haziran seçimlerindeki desteğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Milletin adamına, Cumhurun ittifakına sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Siz bize sahip çıktınız, biz de sizin emanetinize sahip çıktık. Siz bizi bağrınıza bastınız, biz de sizin için koştuk, koşturduk. Siz dağ gibi bizim yanımızda durdunuz.

Cudi'de inlerinde bastık. Gabar'da inlerinde bastık. Tendürek'te inlerine girdik. Kandil'de inlerine girdik. Onlar kaçtı biz kovaladık. Kovalıyoruz, kovalayacağız. Az önce İçişleri Bakanımız dinlediniz. Kara kış demeden, kar tipi demeden bütün askerimizle, komandolarımızla birlikte Bakanımız da onlarla; hep birlikte yürüdük, yürüyoruz, yürüyeceğiz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Bu ülkede bizim milletimizin huzuruna kast edenleri yok edeceğiz.

Trabzon'dan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. 780 bin kilometrekareye sesleniyorum. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim Doğu Anadolumuz var, Güneydoğu Anadolu bölgemiz var, Karadenizimiz var, Akdenizimiz var, bizim Orta Anadolumuz var, bizim Egemiz var, Marmaramız var.

KÜRDİSTAN DİYE BİR BÖLGE YOK

Ama bizde Kürdistan diye bir bölge yok. Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Yallah oraya, git Kürdistan'a. Sizin bu ülkede yeriniz yok.

Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum, İYİ Parti'ye gönül verenlere de sesleniyorum. Diyorum ki kardeşlerim, bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor da omuz omuza oluyorsunuz? Bölücü terör örgütünün arkasında olduğu HDP'ye gönül verenlere de sesleniyorum.

Bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber olacak mısınız? Gelin 31 Mart'ta sandıklarda bunlara şöyle güzel bir Osmanlı tokadını vurun. Ne diyor? "Bizim arkamızda PKK var, YPG var" diyor. Bizim arkamızda da bu millet var, hak var hak.

Bu milletin paralarını Kandil'e gönderenlere biz bu ülkede müsaade etmeyiz. İşte onun için ne yaptık? Kayyumlar... Ve bak, yargılandılar. Bir tanesi yanılmıyorsam 13 sene ceza verdi. Niye verdi?

İşte devletin bu imkanlarını buralarda harcadıkları için verdi. Bundan sonraki süreçte de bunların bu tür yanlışları devam ettikçe, bunlara bu bedelleri ödeteceğiz. Asla bunlara kalkıp da iyi yaptınız diyemeyiz.

31 MART ADETA BİR BEKA MESELESİDİR

Önümüzde 31 Mart var. Adeta bir beka meselesi. Vereceğimiz dersle inşallah geleceğimiz daha aydınlık olacak. 4.5 yıl bu kardeşiniz cumhurbaşkanı olarak iş başında. Tüm belediyelerimiz el ele vereceğiz ve ülkemizi daha güzel günlere taşıyacağız.

Şubat ayı başından beri 25 ilimizi ziyaret ettim. Gittiğim her yerde on binlerce kardeşinizle kucaklaştık. Zillet İttifakı hala kendi içinde uğraşıyor. Hala isim kavgasıydı, şu kavgasıydı bunlarla uğraşıyor. Yahu bunlar seçim kurullarına nasıl müracaat edilir bunu dahi bilmiyorlar. Biz 25 ilimizde milletimizle buluştuk. Hizmet sürsün Türkiye büyüsün diyorsanız 31 Mart'ta iradenize sahip çıkmanızı bekliyoruz. Ne diyeceğiz? 'Devam İnşallah' diyeceğiz.

Gezi'de her tarafı yakıp yıkanlar bunlar değil miydi? Güneydoğu'da her tarafı yakıp yıkan bunlar olmadı mı? Bunlar değil miydi, cezaevinde bulunan zatın Diyarbakır'da hep beraber sokağa dediği zaman 53 vatandaşımızın ölümüne sebep olanlar? Utanmadan konuşuyorlar. Milleti birbirlerine kırdırdılar. Irkçılık yaptılar, bölücülük yaptılar. Biz ne dedik? Rabia...

Bu bölücü örgütü arkasına alanlar, bayrağımızı kongrelerinde salona takmayanlardır. Ey CHP'ye gönül verenler, siz bunlarla kol kola gidiyorsunuz farkında mısınız? Bunlar kongrelerinde bizim İstiklal Marşımızı okutmayanlardır. Ey CHP'ye gönül verenler, siz bunlarla beraber olduğunuzun farkında mısınız? İstiklal Marşımızı okutmadıkları gibi sözde İYİ Parti mensuplarına şaşıyorum. Nasıl bunlarla yol yürüyorlar?

HİNDİSTAN-PAKİSTAN KRİZİ İÇİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDUK

Önceki gün uçak krizinden sonra Pakistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ile görüştüm. Gerilimi nasıl düşürebileceğimizi istişare ettik. Biliyorsunuz Pakistanlı kardeşlerimizin bizim gönlümüzde çok ayrı bir yeri var. Türkiye de ne zaman dara düşse, ne zaman sıkışsa, deprem felaketinden terörle mücadeleye kadar kardeş Pakistan'ın hep yanında olduk. Ülkemizin hem Pakistan ile hem Hindistan ile çok yönlü ilişkileri bulunuyor. Pakistanlı kardeşlerimiz de Türkiyenin müstesna konumunu takdir ediyor. Biz de kendilerine tansiyonun düşürülmesi konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Pakistanlı kardeşlerimizin dün rehin aldıkları pilotu salıvermeleri takdire şayan bir adımdır. Yangına körükle gitmenin hiç kimseye bir faydası yoktur, olmayacaktır. Temennimiz Hindistan'ın da bu adıma mukabelede bulunmalarıdır. İnşallah Türkiye'nin de diplomatik çabalarıyla bu sıkıntılı dönemin kısa sürede atlatılacağına inanıyorum.

TRABZON UŞAKLARINDAN BİRİ İHA YAPTI

Şimdi Trabzon'un uşaklarından birileri İHA'yı yaptı mı? Yaptı. SİHA'yı yaptı mı? Yaptı. Şimdi daha büyüğünü yapıyorlar. Şimdi biz ihraç eder duruma geldik. Nereden nereye... Göreve geldiğimizde biz savunma sanayinde yüzde 25'i yapıyorduk. Şimdi yüzde 70'i üretir hale geldik. Ve şu anda 2.5 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Bunun dışında ihracatımız 36 milyar dolardı. Şimdi 170 milyar dolara dayandık.

Şimdi Trabzonlu arkadaşımız oradan aday olmuş... Trabzon'u istismar etmek istiyor. Benim Trabzonlu hemşerim sana prim vermez. Çünkü CHP; çöp, çukur, çamur demektir. Haliç'te kokudan geçilmiyordu. Ümraniye'de oturan hemşerilerim bilir. CHP'li belediye vardı, patladı. 39 vatandaşım öldü. Böyle bir durum yaşadık. Biz geldik bir senede çöp dağlarını yok ettik. Onlar Şişli gibi bir ilçeyi bile yönetemiyorlar. Onlar bizim 1994'te son verdiğimiz utanç sahnelerini tekrar milletimize yaşatırken biz 21'inci yüzyıl Türkiye'sinin temellerini atıyoruz.

Öğrencilerimizin, robotik, kodlama, yapay zeka gibi alanlarda eğitim alması için 81 ilde 100 dene-yap teknoloji atölyesi kuruyoruz. İnşallah bu sene Trabzon'da atölyemizi açacağız. Şenol Güneş Stadyumu'nu açtık mı? Yaptık mı? Bu arada Şenol Güneş kardeşimizin Milli Takım Teknik Direktörlüğü hayırlı olsun. Yeni stadyumdan memnunsunuz değil mi? Peki eski stadı ne yapıyoruz? İnşallah eski Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nu Millet Bahçesi'ne dönüştürüyoruz.

Bu CHP var ya... Bunlar bu millete neler çektirdiler. Ah bizim babalarımız, dedelerimiz bunların elinden neler çekti. Markasını söyleyip de reklamını yapmayalım. Yağ nüfus kağıdına basarlardı öyle verirlerdi. Yağ kuyrukları, gaz yağı kuyrukları, benzin kuyrukları hep bunların CHP'nin ceddinden kalma. Geçen günü bana laf atıyor; kuyruk diyor. Bay Kemal, siz kuyrukçusunuz, siz yokluk kuyruğu icat ettiniz bu ülkede. Hastanelerde senin genel müdürlüğünde ah ah ne kuyruklar yaşandı. Neydi o? İlaç kuyrukları. Yahu sabah gidecek benim vatandaşım doktordan numara alamıyor. Orada kuyrukta bekliyor, onu da geç ölenleri bile bunlar rehine alıyorlardı senin zamanında Bay Kemal... Bizimki ise varlık kuyruğu varlık.