Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'ın babası Galip Yıldırım'ın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı.

88 yaşında hayatını kaybeden Yıldırım için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Yıldırım'ın ailesi ve yakınlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da katılım gösterdi. Ahmet Galip Yıldırım'ın cenazesi, Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(AA)