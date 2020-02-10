Cumhurbaşkanı Erdoğan, USOM açılışında konuşuyor (CANLI)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hedefimiz ülkede kapsanmadık yer bırakmamak. Türkiye'ninn ilk yerli ve milli baz istasyonu Ulak'ı bunun için ürettik.

5G konusunda geciktiğimiz her günün ülkemize büyük maliyeti var.

Siber saldılar artık devletler düzeyine kadar çıkmıştır.

Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse, elektronik sistemlerin güvenliği ve burada saklanan veriler de bu kadar önemlidir. Veri en az petrol kadar önemli.

GENÇLERDE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

Gençlerde başlayan teknoloji bağımlılığının artık her kesimi kapsadığını üzüntüyle görüyoruz. Modern köleler değil, özgür bireyler görmek istiyoruz.

Ayrıntılar gelecek...