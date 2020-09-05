Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu kızları ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı yenerek ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Millî Takımı’nı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Şampiyonluk kupasıyla kendisini ziyaret eden sporcular ve teknik heyetle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî Takımı başarısından dolayı kutladı. Millî Takım teknik heyeti de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şampiyonluk madalyası ile takım oyuncularının imzaladığı voleybol topunu hediye etti.