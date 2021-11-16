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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vahşice katledilen Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, samuray kılıcıyla bir cani tarafından vahşice katledilen Başak Cengiz'in, yakınlarına baş sağlığında bulunmak için genç kızın acılı ailesinin yaşadıkları eve taziyeye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vahşice katledilen Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu!

Geçtiğimiz günlerde psikolojisi bozuk olduğu iddia edilen bir cani tarafından katledilen Başak Cengiz, ebediyete uğurlandı. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze törenin ardından çok sayıda siyasi isim Cengiz'in acılı ailesine baş sağlığı dilemek adına taziye ziyaretinde bulundu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesini bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vahşice katledilen Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu!

Erdoğan, vahşetin ardından aile bireyleriyle telefonla görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı babaya, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim kızını cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Yani bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler ne yazık ki demek ki varmış. Allah sabrınızı arttırsın inşallah." diye konuşmuştu.

Geçtiğimiz gün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Sümeyye Erdoğan acılı aile ile bir araya gelmişti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vahşice katledilen Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu!Cumhurbaşkanı Erdoğan, vahşice katledilen Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu!

Bu kez aile bireyleriyle yüz yüze ziyaret gerçekleştiren Erdoğan'ın, taziye ziyaretinin ardından detaylar haberimize eklenecektir.

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