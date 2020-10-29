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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleri ve siyasi parti liderleri ile birlikte Anıtkabir'e giderek Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı

Cumhuriyetin ilan edilmesinin 97. yıl dönümü münasebetiyle başkentte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı kabine üyeleri, yüksek yargı temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi ve çelenk sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı

Daha sonra saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Ardındansa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde bir kez daha huzurundayız. Zatıalinizi, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bize emanetiniz olan cumhuriyeti ileriye taşımak, hedefleri ve hayalleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye, bugün demokrasiden özgürlüklere, savunmadan ekonomiye, sağlıktan dış politikaya kadar her alanda başarıdan başarıya koşmaktadır. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar, mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da arttırmaktadır. Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye davam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı

Tayfun Altuntaş
Editör


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