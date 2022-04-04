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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan iftarı İstanbul'da bir ailenin evinde açtı! O anlar iç ısıttı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan iftarı İstanbul'da bir ailenin evinde açtı! O anlar iç ısıttı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, tuttukları orucu İstanbul'da bir ailenin evinde açtılar. Ortaya çıkan fotoğraf kareleri ise iç ısıtmaya yetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan iftarı İstanbul'da bir ailenin evinde açtı! O anlar iç ısıttı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan, Ramazan ayı vesilesiyle tuttukları oruçlarını İstanbul'da yaşayan mütevazı bir ailenin evinde açtı. Anne baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile ile önce hasbihal eden ve daha sonra sofraya oturan Erdoğan çifti, keyifli sohbet eşliğinde iftarlarını açtılar. Ortaya çıkan görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan iftarı İstanbul'da bir ailenin evinde açtı! O anlar iç ısıttı!

"İŞTE SAMİMİYET, İŞTE CUMHURBAŞKANIMIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftardan görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Aileyle mütevazı bir iftar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Halkın adamı, işte samimiyet" şeklinde yorumlar gelirken, "İçtiğiniz çorbalar kadar içimiz ısındı bu karelerle" mesajları da alıntılandı. İşte o görüntüler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan iftarı İstanbul'da bir ailenin evinde açtı! O anlar iç ısıttı!Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan iftarı İstanbul'da bir ailenin evinde açtı! O anlar iç ısıttı!Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan iftarı İstanbul'da bir ailenin evinde açtı! O anlar iç ısıttı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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