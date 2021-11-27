Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı baş başa görüşme gerçekleştirdi! 9 maddelik anlaşma imzalandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasında 9 maddeden oluşan 5 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip anlaşmalar imzalandı. Ayrıca Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devlet nişanı taktim edildi.

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

-Türkmenistan'ın tarafsızlığını destekliyoruz. Ata yurdumuz Türkmenistan'da bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü bir kez daha tebrik ediyorum.

-Görüşmemizde ticaret hacmini 5 milyar hacme çıkarmakta kararlıyız. Bugün imzaladığımız ortak bildiri, 9 maddeden oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem resmi ziyarette bulunmak hem de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan'da temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Aşkabat'ta bulunan Oğuzhan Köşkünde Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından iki lider, baş başa görüşme gerçekleştirdi.