Süper Lig: Beşiktaş - Giresunspor maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linkiTFF 1. Lig: Samsunspor - Adanaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiNu varyantı alarmı! Omicron varyantı (Nu) Almanya'da da görüldü! 61 yolcu karantinaya alındı!Son dakika: 27 Kasım 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuOrhan Gencebay'ın dolar yorumu dikkat çekti! "70'li yıllardaki sıkıntının yanında bu hiçbir şey"Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 27 Kasım 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıCumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı baş başa görüşme gerçekleştirdi! 9 maddelik anlaşma imzalandı!Japonya'dan hafıza silme deneyi! Alzheimer ve şizofreni tedavisinde kullanılabilir!O Ses Almanya Zeynep Avcı kimdir, nereli, kaç yaşında?Kocaeli'de köprüden atlayarak intihar eden Mustafa Ünsal'ın sosyal medya hesabında yazdıkları ortaya çıktı! Canına kıyma nedeni yürek sızlattı!
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı baş başa görüşme gerçekleştirdi! 9 maddelik anlaşma imzalandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı baş başa görüşme gerçekleştirdi! 9 maddelik anlaşma imzalandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından Oğuzhan Köşkü'nde resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Berdimuhammedov baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı baş başa görüşme gerçekleştirdi! 9 maddelik anlaşma imzalandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasında 9 maddeden oluşan 5 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip anlaşmalar imzalandı. Ayrıca Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devlet nişanı taktim edildi.

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

-Türkmenistan'ın tarafsızlığını destekliyoruz. Ata yurdumuz Türkmenistan'da bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü bir kez daha tebrik ediyorum.

-Görüşmemizde ticaret hacmini 5 milyar hacme çıkarmakta kararlıyız. Bugün imzaladığımız ortak bildiri, 9 maddeden oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem resmi ziyarette bulunmak hem de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan'da temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı baş başa görüşme gerçekleştirdi! 9 maddelik anlaşma imzalandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Aşkabat'ta bulunan Oğuzhan Köşkünde Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından iki lider, baş başa görüşme gerçekleştirdi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT