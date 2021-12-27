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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa hazır demişti! AK Partili Mustafa Elitaş duyurdu: Kripto para temsilcileri Meclis'e davet edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa hazır demişti! AK Partili Mustafa Elitaş duyurdu: Kripto para temsilcileri Meclis'e davet edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye gönderileceğini açıkladığı kripto para borsası yasası hakkında açıklama yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş," Sektörün görüş ve önerilerini almak için kripto para temsilcilerini Meclis’e davet ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa hazır demişti! AK Partili Mustafa Elitaş duyurdu: Kripto para temsilcileri Meclis'e davet edildi

Avrupa'da en çok kripto varlığa sahip olan Türkiye'de vatandaşların ilgisi günden güne artıyor. Özellikle vatandaşlar birçok borsada kripto varlıkların alım ve satımlarını yapıyor. Ancak güvenli olmayan platformlarda vatandaşlar dolandırılarak birikimlerinden olabiliyor. Bunun için yasal düzenlemenin yapılması kaçınılmaz bir hal alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda açıklama yapmıştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa hazır demişti! AK Partili Mustafa Elitaş duyurdu: Kripto para temsilcileri Meclis'e davet edildi

ERDOĞAN: KRİPTO PARA YASASI HAZIR

Bu kapsamda yasal düzenlemenin önemi artarken akademisyenlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Kripto para yasası hazır. Gecikmeden Meclis'e göndererek bu konuda adım atacağız" demişti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa hazır demişti! AK Partili Mustafa Elitaş duyurdu: Kripto para temsilcileri Meclis'e davet edildi

"KRİPTO PARA TEMSİLCİLERİNİ MECLİSE DAVET ETTİK"

Söz konusu açıklama sonrası AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sektörün görüş ve önerilerini almak için kripto para temsilcilerini Meclis'e davet ettiklerini duyurdu.

 

 

 

Elitaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Twitter’da Meclise gelmesi beklenen ‘kripto yasa taslağı’ hakkında kriptonun önde gelen isimlerinin düzenlemiş olduğu canlı yayına katıldık. Sektörün görüş ve önerilerini almak için kripto para temsilcilerini Meclis’e davet ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa hazır demişti! AK Partili Mustafa Elitaş duyurdu: Kripto para temsilcileri Meclis'e davet edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa hazır demişti! AK Partili Mustafa Elitaş duyurdu: Kripto para temsilcileri Meclis'e davet edildi

Tayfun Altuntaş
Editör
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