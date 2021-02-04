Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK Akademik Kariyer Liyakat projesini tanıttı: Amacımız daha şeffaf istihdamı sağlamak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıda Erdoğan projeyi tanıtmasının ardından önümüzdeki hafta hayata geçirilmesi planlanan çalışmalara dair önemli açıklamalar yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

"Üniversitelerimizin 2020-2021 akademik yılı açılışında müjdesini verdiğim Anadolu projesinin hayata geçirilmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Emeği geçen yöneticilerimize, hocalarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Üniversite sayımız 76'dan 207'ye öğrenci sayımız 1 milyon 600 binden 8 milyon 400 bine ulaştı. Bu sayı ile üniversiteye erişimde ülkemiz Avrupa'da birinci sıraya çıktı. Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrenci oranımız yüzde 49'a çıktı.

Bütçemizden ayırdığımız yükseköğretim bütçemiz ciddi şekilde artmıştır. 2.5 milyardan, bu yıl 36 milyar liraya çıktı. Yükseköğretimdeki temel amacımız kaliteli faaliyetler ve bilimsel alanların desteklenmesidir. AR-GE ve inovasyona teşvik eden bir iklimin oluşması, tematik alanlarda ihtisaslaşmanın olmasını amaçlıyoruz.

Anadolu'nun her ilinde üniversite kurma kararı almamızın gerisinde, fırsat eşitliği temelinde yükseköğretim sunma gayesi var. Buna da karşı çıktılar. Maddi imkansızlıklar veya sosyal ve kültürel sebeplerden şehrinin dışına çıkamayan gençlerimizi eğitime kazandırdık. Her ile bir üniversite projemiz elbette beraberinde bazı tartışmaları da getirdi. Dönemin YÖK yönetimi dahi, yeni üniversitelere rektör atamamak için engel üstüne engel çıkarmıştı. Hamdolsun artık YÖK, ülkemizin kalkınması için önemli olan öncelikli alanlara yoğunlaşan yeni bir kuruma dönüştü.

UNESCO verilerine göre Türkiye üniversitelerine öğrenci çekme sayısında dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı olarak gençlerimizin nitelikli eğitim alabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bundan sonrası üniversitelerimiz, hocalarımız ve öğrencilerimize kalıyor.

Öğrenci sayısı bakımından Avrupa'da ilk sırada yer alan Türkiye'nin nitelik açısından da Avrupa ülkelerinden daha iyi performans gösterdiği raporlara yansıdı.

YÖK'ün uygulamaya koyacağı bir projenin müjdesini vermek istiyorum. YÖK Akademik Kariyer Liyakat projesidir. Doktoralı insan kaynağının daha şeffaf bir şekilde istihdamına imkan sağlamaktır. Türk veya yabancı uyruklu doktorasını tamamlamış tüm akademisyen adaylarımız ile, öğretim üyesi arayan üniversitelerimiz bu platformda bir araya geleceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz. Dünyanın önde gelen üniversitelerin saygın hocalarının uzaktan eğitim yoluyla ülkemizde ders vermesine imkan sağlanmasıdır."