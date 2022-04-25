Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek yargı mensuplarıyla iftar yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, yüksek yargı mensuplarıyla bir araya geldiği iftar programında konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Devlet işleyişinde ve toplum hayatında her işin başı adalettir. Adaletin olmadığı yerde huzur, kalkınma, ilerleme olmaz.

Devlet, hukuk, siyaset, ordu ve iktisat arasındaki ilişkinin ilk ve son halkası adalettir. Adaletin olmadığı yerde istikrar olmaz.

Türkiye son 20 yıldaki demokrasi atılımları sayesinde ateş çemberinin dışında kalmıştır. Halkımıza eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik üzerinde yükselme sözümüze daime sadık kaldık.

Yargıda temel kanunların yenilenmesinden, yeni adliye saraylarının inşasına kadar adalet alanında cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını hayata geçirdik.

Son yıllarda karşılaştığımız onlarca badireye rağmen yargıya güven giderek yükseliyor. Adalet sistemi FETÖ'den kurtuldukça demokrasimiz güç kazanıyor.