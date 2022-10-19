Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü! Kritik konular masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

ERDOĞAN, SAVAŞIN SONA ERDİRİLMESİ İÇİN DİPLOMASİYE DEĞİNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

ERDOĞAN'DAN ZELENSKİY'YE BARTIN TEŞEKKÜRÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın’da yaşanan maden patlaması dolayısıyla yayınladığı taziye mesajı için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye teşekkür etti.