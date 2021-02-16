Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret etmişti: Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer karantinaya alındı!

Geçtiğimiz Cuma günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı olan memleketi Rize'ye gitmesiyle onu makamında ağırlayan Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer'den kötü haber geldi. AK Parti İl Kongresi'ne katılım sağlamadığı fark edilen Özer, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi ya da kişilerle temaslı olduğu gerekçesiyle karantinada olduğunu bildirdi.

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile haberi duyuran Özer, “Temaslı şüphesiyle İzolasyondayım. Bu yüzden il kongremizi Tv’den izliyoruz. Bu onurlu davanın bayrağını taşımaya devam edecek olan İl Başkanımız İshak Alim ve ekibini tebrik ediyor. Başarılar diliyorum. Gururumuzsun Recep Tayyip Erdoğan” ifadelerini kullandı.