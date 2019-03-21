Hüseyin Sarı neden görevden alındı? Hüseyin Sarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne demişti?

Erdek CHP Belediye Başkan adayı Hüseyin Sarı, "Cumhurbaşkanlığına hakaret" suçundan İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı.

Balıkesir Erdek Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında dava açılan Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı hakkında yerel mahkemenin verdiği 11 ay 20 gün hak mahrumiyeti cezası, Yargıtay tarafından da onandı. Sarı, bu nedenle İçişleri Bakanı tarafından görevinden alınırken, kararın infazına 18.03.2019 tarihinden itibaren başlandı. 'Millet İttifakı'nın Erdek Belediye Başkan Adayı olan Hüseyin Sarı ile ilgili son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek.



HÜSEYİN SARI GÖREVDEN Mİ ALINDI! HÜSEYİN SARI NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Açıklama yapan Başkan Hüseyin Sarı, seçilmesine engel bir durumunun olmadığını savunup, belediye başkanlığı adaylığının sürdüğünü söyledi. Tepkisini de dile getiren Sarı, "Aslında, bana verilen bu cezanın, seçim sonrasına ertelenmesi gerekirdi. Çünkü her meslekte işleyen süreç böyleydi, ama iş bana gelince bu uygulama gerçekleşmedi" dedi.

HÜSEYİN SARI AÇIKLAMASI NEDİR?

Sarı, şu açıklamayı yaptı:

"28.03.2014 tarihinde, Erdek'te düzenlediğim bir mitingde, o zaman Başbakan olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bir dil sürçmesi sonucunda bir sözcük kullanmışım. Bir kastım yoktu ve sehven kullanılmış bir sözdü. Sayın Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanı olduğunda herkese açtığı davaları geri almasına karşın benim davamı geri çekmedi. Açılan davada Erdek'teki yerel mahkeme bana 11 ay 20 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Yargıtay da bu kararı 06.12.2018 tarihinde onayladı."

31 Mart 2019 yerel seçimlerine kadar Erdek Belediye Başkan Vekili olarak İbrahim Beyoğlu'na görev verdiğini belirten Sarı, "31 Mart'ta CHP ve İYİ Parti'den oluşan 'Millet İttifakı'nın Erdek Belediye Başkan adayı olarak seçime katılması konusunda önünde hiçbir engel yok" dedi.

HÜSEYİN SARI FATİHA SURESİYLE DALGA GEÇMİŞTİ

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim kapsamında partililere seslenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Balıkesir Erdek Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sarı, Fatiha Suresi ile dalga geçmişti. CHP Adayı Hüseyin Sarı, Fatiha Suresi'nin ilk ayetlerini okumaya başlayıp "Amin deyin yeter bu kadar, uzatmayalım" demişti.

HÜSEYİN SARI KİMDİR? CHP ERDEK BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

25 Haziran 1963 tarihinde Balıkesir’in Erdek ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Erdek’ te, orta öğrenimini İstanbul Özel Şişli Koleji’nde tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Bölümüne başladı. Buradaki eğitimine ara vererek 1986 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.

1994 yılında Belediye Meclis Üyesi olarak siyasete atıldı. 1999 ve 2009 yılları arasında Erdek Belediye Başkanlığı görevin, yerine getirdi. Hüseyin Sarı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Hüseyin Sarı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Balıkesir İli, Erdek İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.