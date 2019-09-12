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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabında açıklamada bulundu. Erdoğan paylaşımına "Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen hala utançla hatırladığımız #12Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır" yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen hala utançla hatırladığımız #12Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır. O karanlık günlerde haksız şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen tüm vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum.

Bu millet, bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, #12Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların yaşanmasına izin vermez. Bizler de her zaman darbelerin karşısında durmuş bir siyasi kültürün temsilcileri olarak Milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz.

İşte Erdoğan'ın o paylaşımı:

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