Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı: "Türkiye Yüzyılı’nda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan'n paylaşımında engelli bireylerin Türkiye Yüzyılı şarkısını seslendirdiği görüntülere yer verildi.
Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm engelli kardeşlerime en kalbî selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.
Türkiye Yüzyılı’nda eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama her alanda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz."