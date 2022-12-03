Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı: "Türkiye Yüzyılı’nda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vasıtasıyla engelli bireyler, Türkiye Vizyonu Türkiye Yüzyılı şarkısını söyledi. Söz konusu görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan'n paylaşımında engelli bireylerin Türkiye Yüzyılı şarkısını seslendirdiği görüntülere yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı: Türkiye Yüzyılı’nda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm engelli kardeşlerime en kalbî selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

Türkiye Yüzyılı’nda eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama her alanda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı: Türkiye Yüzyılı’nda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğizCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı: Türkiye Yüzyılı’nda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz

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