Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili vekillere iki talimat! 2023 seçimlerine hazırlanan, yeni ekonomi modelini anlatın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde AK Partili milletvekilleriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin aktardıklarına göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, milletvekillerini dinledi, zaman zaman notlar aldı. Konuşma fırsatı olmayan vekillerin de görüşlerini Grup Başkanı İsmet Yılmaz aracılığıyla yazılı olarak bildirmelerini istedi.

"SINIR KOYMADAN HER ŞEYİ ANLATIN"

Abdulkadir Selvi'nin aktardıklarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda vekillere, “Arkadaşlar, burada her şeyi konuşun. Sınır koymadan her şeyi anlatın. Burada her şeyi konuşalım çünkü önümüzde 2023 seçimleri var. Bizim zaman kaybetmeden 2023 seçimlerine kilitlenmemiz lazım” dedi.

Selvi'nin köşe yazısında yer alan ifadelere göre milletvekilleri döviz kurundaki düşüşten dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, yılbaşından itibaren gelen zamların ise olumlu havaya zarar verdiğinin altını çizdiler. Döviz yükselirken gelen artışların dövizin düşmesine rağmen inmediğini ifade ettiler.

"YENİ EKONOMİ MODELİNİ ANLATIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi politikalarının doğru olduğunu, taviz verilmeden sürdürüleceğini anlattığını ifade eden Selvi, Erdoğan'ın vekillere söylediği cümleleri aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Düşük faizi, yatırımı, büyümeyi, istihdamı önceleyen yeni ekonomi politikalarını sürdürmekte kararlıyız. Bu politikaların olumlu sonuçları bir süre sonra alınmaya başlanacak. Yeni ekonomi politikasını uygulamaya koyduğumuz andan itibaren dövizde yaşanan tersine süreç de bu konuda ne kadar doğru bir iş yaptığımızı ortaya koyuyor. Biz düşük faiz, yüksek büyüme olarak tarif ettiğimiz yeni ekonomik modelden taviz vermeyeceğiz. Ayrıca bundan taviz vermememiz gerekiyor. Yeni modelin ilk sonuçlarını almaya başladık. İnşallah iyi olacak. Bundan hiç şüphem yoktur. Bizim bu modeli anlatmamız lazım. Sizden de bu modeli anlatmanızı istiyorum. Yeni ekonomi modelini anlatın”

"2023 SEÇİMLERİNE HAZIRLIKLI OLUN"

2023 yılında yapılacak olan seçimlere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine," Önümüzde 2023 seçimleri var. 2023 seçimlerine kilitlenmemiz lazım. 2023 seçimlerine hazırlıklı olun. Çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre yoğunlaştırın. Bizim sürekli olarak sahada olmamız lazım” demiş.

VEKİLLERDEN TARIMDA TEŞVİK ÖNERİSİ

Toplantıda milletvekilleri tarım sektörünün yaşadığı sorunları dile getirerek, “Asgari ücrette, memur ve emeklilere yapılan zamda olumlu adımlar attık. Ancak tarım kesimi çok ciddi sıkıntı içinde. Enerji, akaryakıt ve gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle tarımda sıkıntı yaşanıyor” dediler.

Yapılan öneri ise, çiftçinin enerji, akaryakıt ve gübre giderlerinin yarısını devlet tarafından karşılanacağı bir teşvik sitemine geçilmesi oldu.

"ASİYE BEBEĞİ UNUTMAYIN, YÜREĞİM PARÇALANDI"

Milletvekillerinin, AK Partili belediyelerin hayvan barınakları konusunda iyi işler yaptıklarını gündeme getirmeleri üzerine Erdoğan, ”Doğru ama daha çok şeyler yapmamız lazım. Asiye bebeği unutmayın arkadaşlar. Evladımı o köpekler ne hale getirmiş. Yüreğim parçalandı” dediği ifade edildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asiye'nin tedavisiyle bizzat ilgileniyor.