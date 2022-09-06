Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması! Gözler Aralık ayına çevrildi! Asgari ücret ne kadar olacak?

Türkiye'de milyonlarca çalışanın maaşını etkileyen asgari ücrete 2022 yılı içinde iki kez zam geldi. Sene başına 4 bin 253 TL olarak uygulanan asgari ücret, Temmuz ayından itibaren 5 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Bunun üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası gerçekleştirdiği konuşmada asgari ücret zammı için konuştu. Bunun üzerine Asgari ücret ne kadar olacak? olacak sorusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları merak konusu oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI! GÖZLER ARALIK AYINA ÇEVRİLDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammı hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun yılbaşından itibaren düşeceğini belirterek dar ve orta gelir grubuna mensup vatandaşlara yönelik destekleyici çalışmaların süreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Türkiye olarak inşallah yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahitlik edeceğiz. Önce 40’lı, ardından 30’lu, yılsonuna doğru 20’li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden de çıkarmayı planlıyoruz. Bu süreçte refah kaybı yaşayan dar ve orta gelir grubuna mensup vatandaşlarımıza yönelik destekleyici çalışmaları artırarak devam ettireceğiz. Asgari ücretten, emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası asgari ücretin 2023 yılında kaç TL olarak uygulanacağı da araştırılmaya başlandı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında gerçekleştireceği toplantıyla 2023 yılı asgari ücretini belirleyecek. Söz konusu ücrete genel olarak enflasyonun üzerinde zam yapılmaktadır. Merkez Bankasının yıl sonu tahminine enflasyon yüzde 65 civarında gerçekleşeceği öngörülüyor. Ancak mevcut verilere bakıldığında enflasyonda kalıcı bir düşüşün yaşanması zor görünüyor.

Asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda bir rakam bulunmamaktadır. Öte yandan ücretin 7 bin TL civarında olacağı tahmini yapılıyor.

2022 YILI ASGARİ ÜCRETİ

2022 Temmuz ayından itibaren asgari ücret aylık brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin SGK primi (işçi payı yüzde 14) 905 lira 94 kuruş, işsizlik sigortası primi (işçi payı yüzde 1) 64 lira 71 kuruş, SGK primi (işveren payı yüzde 15,5) 1003 lira 1 kuruş, işsizlik sigortası primi (işveren payı yüzde 2) 129 lira 42 kuruş olarak hesaplandı.

Asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyeti ise 5 puan prim teşvikiyle 7 bin 603 lira 43 kuruş oldu.