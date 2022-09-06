Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması! Gözler Aralık ayına çevrildi! Asgari ücret ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında asgari ücrete zam yapılması konusunda açıklama yaptı. Bu açıklama sonrası milyonlarca vatandaş asgari ücret zammı konusunda araştırmalarda bulundu. Asgari ücret ne kadar olacak?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması! Gözler Aralık ayına çevrildi! Asgari ücret ne kadar olacak?

Türkiye'de milyonlarca çalışanın maaşını etkileyen asgari ücrete 2022 yılı içinde iki kez zam geldi. Sene başına 4 bin 253 TL olarak uygulanan asgari ücret, Temmuz ayından itibaren 5 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Bunun üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası gerçekleştirdiği konuşmada asgari ücret zammı için konuştu. Bunun üzerine Asgari ücret ne kadar olacak? olacak sorusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması! Gözler Aralık ayına çevrildi! Asgari ücret ne kadar olacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI! GÖZLER ARALIK AYINA ÇEVRİLDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammı hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun yılbaşından itibaren düşeceğini belirterek dar ve orta gelir grubuna mensup vatandaşlara yönelik destekleyici çalışmaların süreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Türkiye olarak inşallah yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahitlik edeceğiz. Önce 40’lı, ardından 30’lu, yılsonuna doğru 20’li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden de çıkarmayı planlıyoruz. Bu süreçte refah kaybı yaşayan dar ve orta gelir grubuna mensup vatandaşlarımıza yönelik destekleyici çalışmaları artırarak devam ettireceğiz. Asgari ücretten, emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması! Gözler Aralık ayına çevrildi! Asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası asgari ücretin 2023 yılında kaç TL olarak uygulanacağı da araştırılmaya başlandı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında gerçekleştireceği toplantıyla 2023 yılı asgari ücretini belirleyecek. Söz konusu ücrete genel olarak enflasyonun üzerinde zam yapılmaktadır. Merkez Bankasının yıl sonu tahminine enflasyon yüzde 65 civarında gerçekleşeceği öngörülüyor. Ancak mevcut verilere bakıldığında enflasyonda kalıcı bir düşüşün yaşanması zor görünüyor.

Asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda bir rakam bulunmamaktadır. Öte yandan ücretin 7 bin TL civarında olacağı tahmini yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması! Gözler Aralık ayına çevrildi! Asgari ücret ne kadar olacak?

2022 YILI ASGARİ ÜCRETİ

2022 Temmuz ayından itibaren asgari ücret aylık brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin SGK primi (işçi payı yüzde 14) 905 lira 94 kuruş, işsizlik sigortası primi (işçi payı yüzde 1) 64 lira 71 kuruş, SGK primi (işveren payı yüzde 15,5) 1003 lira 1 kuruş, işsizlik sigortası primi (işveren payı yüzde 2) 129 lira 42 kuruş olarak hesaplandı.

Asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyeti ise 5 puan prim teşvikiyle 7 bin 603 lira 43 kuruş oldu.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bingöl genç caddesinde Yol genişlemesi kentin çehresini değiştirecek
Bingöl genç caddesinde Yol genişlemesi kentin çehresini değiştirecek
Meral Akşener'in "HDP'nin olduğu masada biz yokuz" açıklamasına, HDP'li Hüda Kaya'dan jet hızında cevap! "Ve biz..."
Meral Akşener'in "HDP'nin olduğu masada biz yokuz" açıklamasına, HDP'li Hüda Kaya'dan jet hızında cevap! "Ve biz..."
Müge Anlı stüdyoyu birbirine kattı! Fatma Karadağ, kardeşi DJ Mehmet Gezgin hakkında söyledikleriyle, Anlı'yı çileden çıkardı!
Müge Anlı stüdyoyu birbirine kattı! Fatma Karadağ, kardeşi DJ Mehmet Gezgin hakkında söyledikleriyle, Anlı'yı çileden çıkardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te! Ortak basın toplantısında konuştu! İki ülke vatandaşları kimlikle seyahat edebilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te! Ortak basın toplantısında konuştu! İki ülke vatandaşları kimlikle seyahat edebilecek
Çağımızın en büyük problemlerinde biri, pek çok insanın depresyon sandığı durum: Tükenmişlik Sendromu
Çağımızın en büyük problemlerinde biri, pek çok insanın depresyon sandığı durum: Tükenmişlik Sendromu
Yalnız hissedenler buraya! Hafıza kaybı, anlama ve kavrama güçlüğü... İşte uzun bir süre yalnız kalmanın vücudumuzdaki etkileri
Yalnız hissedenler buraya! Hafıza kaybı, anlama ve kavrama güçlüğü... İşte uzun bir süre yalnız kalmanın vücudumuzdaki etkileri
Meral Akşener'in "HDP'nin olduğu masada biz yokuz" açıklamasına, HDP'li Hüda Kaya'dan jet hızında cevap! "Ve biz..."
Meral Akşener'in "HDP'nin olduğu masada biz yokuz" açıklamasına, HDP'li Hüda Kaya'dan jet hızında cevap! "Ve biz..."
Müge Anlı stüdyoyu birbirine kattı! Fatma Karadağ, kardeşi DJ Mehmet Gezgin hakkında söyledikleriyle, Anlı'yı çileden çıkardı!
Müge Anlı stüdyoyu birbirine kattı! Fatma Karadağ, kardeşi DJ Mehmet Gezgin hakkında söyledikleriyle, Anlı'yı çileden çıkardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te! Ortak basın toplantısında konuştu! İki ülke vatandaşları kimlikle seyahat edebilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te! Ortak basın toplantısında konuştu! İki ülke vatandaşları kimlikle seyahat edebilecek
Sağlıklı bir vücudun süper gıdası! Demir gibi sağlam bir vücuda sahip olmak isteyenlerin sebzesi: Ispanak
Sağlıklı bir vücudun süper gıdası! Demir gibi sağlam bir vücuda sahip olmak isteyenlerin sebzesi: Ispanak
EGM'den polislerin maaş promosyonu hakkında açıklama: "Vakıfbank ile görüşmeler devam etmektedir"
EGM'den polislerin maaş promosyonu hakkında açıklama: "Vakıfbank ile görüşmeler devam etmektedir"
İstanbul Fatih'te feci kaza! Freni patlayan İETT otobüsü dehşet saçtı: 14 yaralı
İstanbul Fatih'te feci kaza! Freni patlayan İETT otobüsü dehşet saçtı: 14 yaralı