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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan: Ayasofyayı müze değil Ayasofya Camii yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan: Ayasofyayı müze değil Ayasofya Camii yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ayasofya'nın ücretsiz olması' ile ilgili konuda, 'Olmayacak bir şey değil hatta üzerinde öyle dururuz ki, (adını) müze değil artık Ayasofya Camii olarak koyarız' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan: Ayasofyayı müze değil Ayasofya Camii yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İzmir'in sadece 14 ilçesindeki CHP listelerinde terör örgütü PKK ile ilişkili 27 kişinin tespit edildiğini biliyorum. Bunların 19'u direkt dağ kadrolarıyla bağlantılı. Bundan daha güzeli olur mu ispat için? Sadece bu örnek bile CHP ile PKK arasındaki ittifakı göstermesi açısından çok çarpıcıdır.' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep  Tayyip Erdoğan, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'a  ilişkin, "Üstelik bir de bu adam, Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı. Bir  de bu var. Şu anda Maliye Bakanlığı kayıtlarında bu durumda da geçiyor.  Neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Böyle bir insanın Ankara gibi bir yere  belediye başkan adayı olması hazmedilemez." dedi. 

Erdoğan, TGRT Haber-Beyaz TV'nin ortak yayınında "Cumhurbaşkanı ile  Seçim Özel" programında gündeme soruları yanıtladı.

Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki mitinginde yerel  yönetime dair açıklamaları olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu açıklamalar aynı  zamanda belediye başkan adayımız Binali Yıldırım'ın da dokunacağı, bugüne kadar  da dokunduğu ve açıklamış olduğu tabii yerel yönetimle ilgili yol haritasını da  içeren bir konuşmaydı. Bugüne kadar yapılanlar, yapılmakta olanlar ve bundan  sonra da yapılacak olanlar. Başkan adayımızın da yol haritasının içinde olan  bilgiler de var. Bunları biz de bugün burada açıklamış olduk. Fakat 1 milyon 600  bin insanın hiç dağılmadan sonuna kadar alanda durması, biraz da gerçekten hava  güneşliydi ama soğuktu. Deniz kenarı olması hasebiyle." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü tablonun umutları çok daha farklı bir  şekilde yeşerttiğini anlatarak, alana gelenlerin heyecanının gayet iyi olduğunu  söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan: Ayasofyayı müze değil Ayasofya Camii yaparız

Büyükşehir mitingleri

Alana gelenlerin son bir haftayı nasıl değerlendireceklerine dair  kesin hesapları olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Koşacağım, çalışacağım, gayret edeceğim, diyor. Bir diğer taraftan da  önümüzdeki hafta pazar günü Cumhur İttifakı'nın zaferiyle de bunu  taçlandıracağız. Bu İstanbul havası ki bu çok önemli. Aynı şekilde Ankara ve  İzmir'i bu şekilde gördüm. Bu büyükşehirlerde Eskişehir aynı durumda, Gaziantep  ve Diyarbakır da aynı durumda... Böyle farklı yerden bu örnekleri vermemin  sebebi, anlaşılması lazım. Konya, Kayseri... Bütün buralar aynı şekildeydi.  Büyükşehirlerde dolaştığım yerlerde bu havayı hep kokladım. Muğla, Antalya aynı  durumdaydı. Adana aynı şekildeydi. Mersin de bu havayı gördüm. Çok farklı bir  seçimin olacağını... Denizli, Manisa tüm buralarda bunları gördüm. Temennim odur  ki, Tekirdağ Trakya'da miting yaptım. Keza öyle. Şu anda önümüzdeki hafta pazar  gününün ortaya koyacağı tablo, yaptığımız çalışmalarla Karadeniz'de Trabzon'dan  alın, Ordu, Samsun bütün bu büyükşehirlerde de o heyecanı, o coşkuyu gördüm.  Hepsiyle birlikte temenni ediyorum ki, yerelde milletimin menfaatine olacak  gerçekten bu işi bilen arkadaşları seçtik. Belirledik. Bütün bu aday  arkadaşlarımıza baktığımızda hepsinin yerel yönetimde bir hassasiyeti var.  Örneğin Kocaeli'de bir vali arkadaşımız. Daha önce Kocaeli Belediyesinde genel  sekreterlik yapmış bir arkadaşımız. İşi biliyorlar. Kenardan köşeden getirilmiş  birileri değil."

"Bu demokrasi zaferini yerelde taçlandıralım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle büyükşehirlerde  belirlenen adayların neyin, nerede, nasıl yapılacağını bildiğini aktararak,  konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Bu adaylarla beraber ülkeyi inşallah yerel yöneticilikte uçuracağız.  Bu hafta içinde örneğin Van var. İllerden yine gideceğimiz yerler var. Van'a  mesela çok büyük yatırımlar yaptık. Hizmet verdik. 25 katrilyon bizim Van'a  yaptığımız yatırım var. Yarın Ağrı ve Muş, buralara gideceğim. Büyükşehirlere  giderken bunun yanı da diğer illeri ihmal etmiyoruz. Benim gidemediğim yerlere  arkadaşlarım gidiyor. Böylece işi çok daha etraflıca kucaklayalım istedik.  Demokrasi yerelde başlıyor. Bu demokrasi zaferini yerelde taçlandıralım. Çünkü bu  seçimin bir özelliği var. Diyelim ki Tayyip Erdoğan 4,5 yılda daha Cumhurbaşkanı  olarak bu ülkenin başında. Ama bizim partimizin Cumhur İttifakı'nın adaylarının  seçimiyle burada bir şey olacak. Bir Cumhurbaşkanı ile kabinesinin yönetimindeki  Türkiye'de, düşünün yerelle bütünleşmesi ve yerelle o dayanışmanın olması,  hizmetlerin bu noktada dayanışma içinde bütünlük sağlamasının illerimize  getireceği katkı, o illerdeki değişim çok farklı olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan: Ayasofyayı müze değil Ayasofya Camii yaparız

Anketlerin güvenirliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En son yaptırdınız bir anket var mı? Bir de  kampanya sürecinde en çok 'Anketlere güvenmiyorum.' cümleniz konuşuldu."  şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Anket çalışmalarını yaptırmıyoruz, dersek bu doğru olmaz. Anket  çalışmalarını yaptırıyoruz. Takip de ediyoruz. Vatandaşımızın nabzını anketlerden  çok daha meydanlarda tutuyorum. Halkımın sofralarına oturuyorum. Bunun yanında  onlarla beraber ayakta karşılıklı elektrik alıp verme çok daha farklı... Onlarla  çay içiyorum, sohbet ediyorum. 'Nasıl gidiyor?' diye sorduğumda aldığım cevaplar  var. Bu cevaplarla beraber o ilin nabzını koklayabiliyorsunuz. Artık bazı kamuoyu  araştırmaları maalesef sipariş üzerine yapılıyor. Şimdi değişik değişik anket  çalışmaları çıktı. Sosyal medya üzerinden yapılanlar var. Telefonla yapılanlar  var. Yüz yüze yapılan anketler var. Bunlara baktığınızda çok büyük çelişkiler  görüyorsunuz. Oranların çok çok farklı olduğunu görüyorsunuz. Onlara takılıp  kalırsanız seçim kampanyası yürütemezsiniz. Bu noktada eski seçim kampanyaların  havası yok. Onun için en ideali meydanların dilidir. Meydanlara gittiğiniz de bu  insanlar mecbur mu? Neden gelsin meydana? On binler geliyorsa meydanlara burada  bir şey var. Ya size güveniyor, inanıyorlar, bunun için oraya geliyorlar. Ama  şikayetleri de vardır, sıkıldığı yerler de vardır. Bu meydana 1 milyon 600 bin  insan geliyorsa Cumhur İttifakı'nın liderlerini takdir ediyor. Seviyor. Buraya da  geliyor. Biz de diyelim arkadaşlarımızla ekibimizle adaylarımızı belirlerken  yüzde 100 isabet etmemiş de olabiliriz. Ben şimdi partimin genel başkanı olarak  Sayın Bahçeli de partisinin genel başkanı olarak adaylarımızı belirlemede bugüne  kadar yapılan yanlışlar zaten ortada, onları zaten bir kenara koymuşuz. Ama  bundan sonraki süreçte de oralardan esinlenerek bu yanlışları minimize ederek çok  daha vasıflı, kaliteli, bu işi götürebilecek arkadaşlarımızı artık adayımız  olarak gösterdik ve bu seçime giriyoruz."

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