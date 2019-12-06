Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cambridge Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de Cambridge Camisi'nin açılışını yaptı. Konuşması sonrası ikindi namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın akabinde Kur'an-ı Kerim okudu.
NATO Liderler Zirvesine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İngiltere'de Cambridge Camisi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki konuşması sonrası ikindi namazını kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın akabinde Kur'an-ı Kerim okudu.
Erdoğan daha sonra camide incelemelerde bulundu.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cambridge Camisi
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