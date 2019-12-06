Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cambridge Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti

NATO Liderler Zirvesine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İngiltere'de Cambridge Camisi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki konuşması sonrası ikindi namazını kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın akabinde Kur'an-ı Kerim okudu.

Erdoğan daha sonra camide incelemelerde bulundu.