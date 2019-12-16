Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cenevre'de önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre'de açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre’de düzenlenen İsviçre’ye Göçün 50. Yılı programında açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
- Yarım asır evvel buraya gelen kardeşlerimiz kıtanın tamamında kök saldılar.
- 18 sene Avrupa'nın bir şehrinde yaşayan bir kardeşimiz hep şehrin altını gördüğünü, üstünü görmediğini söylüyor. Göçün 50 yılı zor olmuştur.
- Bugün varlık gösterebiliyorsak sın nefesini gurbet özlemiyle verenlerin fedakarlıkları sayesindedir.
Ayrıntılar geliyor...
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