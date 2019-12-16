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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cenevre'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre'de açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre’de düzenlenen İsviçre’ye Göçün 50. Yılı programında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

- Yarım asır evvel buraya gelen kardeşlerimiz kıtanın tamamında kök saldılar.

- 18 sene Avrupa'nın bir şehrinde yaşayan bir kardeşimiz hep şehrin altını gördüğünü, üstünü görmediğini söylüyor. Göçün 50 yılı zor olmuştur. 

- Bugün varlık gösterebiliyorsak sın nefesini gurbet özlemiyle verenlerin fedakarlıkları sayesindedir.

Ayrıntılar geliyor...

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