Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cenevre'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre’de düzenlenen İsviçre’ye Göçün 50. Yılı programında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

- Yarım asır evvel buraya gelen kardeşlerimiz kıtanın tamamında kök saldılar.

- 18 sene Avrupa'nın bir şehrinde yaşayan bir kardeşimiz hep şehrin altını gördüğünü, üstünü görmediğini söylüyor. Göçün 50 yılı zor olmuştur.

- Bugün varlık gösterebiliyorsak sın nefesini gurbet özlemiyle verenlerin fedakarlıkları sayesindedir.

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