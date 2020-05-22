Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çerkes sürgünü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabında Çerkeslerin sürgün edilişinin 156’ncı yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

Erdoğan'ın Çerkeslerin anavatanlarından sürgün edilişinin 156’ncı yılı dolayısıyla yaptığı paylaşıma çok sayıda beğeni geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Anavatanlarından sürgün edilişlerinin 156. yılında Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımdaki grafikte, "156. yılında Çerkes Sürgünü'nde yaşanan acıları paylaşıyorum." ifadesi yer aldı.