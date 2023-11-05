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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP genel başkanlığına seçilen Özgür Özel için ilk açıklama: 'Al birini vur ötekine'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu gün memleketi Rize' de Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada CHP genel başkanlığına seçilen Özgür Özel için ilk açıklamada bulunarak "Al birini vur ötekine" dedi
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