Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP genel başkanlığına seçilen Özgür Özel için ilk açıklama: 'Al birini vur ötekine'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu gün memleketi Rize' de Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada CHP genel başkanlığına seçilen Özgür Özel için ilk açıklamada bulunarak "Al birini vur ötekine" dedi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP genel başkanlığına seçilen Özgür Özel için ilk açıklama: 'Al birini vur ötekine' 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

40 yaşında İstanbul Belediye Başkanı oldum, İstanbul'u çöpten çukurdan kurtardık. 50 yaşında Başbakan oldum, şu anda 70 yaşıma merdiven dayadığım bugün aşkla, şevkle, tecrübeyle ülkeme hizmet mücadelemi sürdürüyorum.

Yolumu kesmek için kurulan her tuzağın bozulduğunu, her zorluğun kolaylığa dönüştüğünü gördüm. Elde ettiğimiz her başarının gerisinde milletimin hayır duasının olduğunu bilerek bir sonraki safhaya geçtik.

Karşımda aldığım rakama göre 40 bin kişi var. Kentsel dönüşümü yaptığımız şu Rize merkezdeki şu güzellik ayrı bir gurur veriyor. Dün neydi buralar bugün ne oldu? Dükkanlar, mağazalar çalışmaya başladığında, tüm ofisler çalışmaya başladığında, herkes konutlarına yerleştiğinde, buraların ne anlama geleceğini herhalde takdir edeceksiniz.

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