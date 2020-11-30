Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki kötü tablo sonrası yeni tedbirleri açıkladı.

Tedbirlere ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Tank-Palet Fabrikası üzerinden Türk ordusuna yönelik sözlerine de değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek şunları söyledi:

"Buradan sesleniyorum, Ey bu CHP'nin başındaki zat, Senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerine bu denli hakaret edecek, edepsizce alçakça hakaret edecek, sen bunu kapıya koyamayacaksın. Bunun hesabını Mehmetçiğine, askerine bu denli sahip çıkan bu millet seni asla affetmeyecektir. Bunu bir defa bilesin. Sandıklar da affetmeyecek.

Türkiye'de devlete ve millete yapılan saldırıların birini Batı'da yapmaya kalkın bakın bakalım başınıza ne geliyor. Mesela Gezi olaylarında ülkemizi insan haklarından demokrasiye kadar ülkemizi suçlayanlar, Fransa'da yaşanan vahim görüntüler karşısında üç maymunu oynuyor.

Paris cayır cayır yanarken, Fransız medyası bunları yayınlamak yerine, Türkiye aleyhtarı haberlerin dozunu artırması da bir başka çarpıklıktır. Ama başaramayacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yollara başvururlarsa başvursunlar, başaramayacaklar. Çünkü bu millet, Çanakkale'den 15 Temmuz'a kadar her döneminde vatanından asla vazgeçmeyeceğini, ezanını susturmayacağını, bayrağını indirtmeyeceğini, istiklalinden vazgeçmeyeceğini göstermiştir."

ALİ MAHİR BAŞARIR NE SÖYLEMİŞTİ?

CHP'li Ali Mahir Başarır, katıldığı bir televizyon programında "Öyle bir noktadayız ki, Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" ifadesini kullanmıştı. Başarır gelen itirazlar üzerine "Tank Palet Fabrikası nedir? Ordudur tabii. Bu ülkenin namusudur. Benim namusumdur" ifadelerini kullanmıştı.