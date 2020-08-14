Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: En ufak saldırıyı cevapsız bırakmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Hz. Ali Camisi'nde cuma namazını kıldı. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın namazın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız.

Ayın 23'üne kadar Oruç Reis çalışmalarını sürdürecek.

Bu hafta ekonomi kurulumuzu toplayacağız.

(Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim takvimi değişecek mi? ) Bilim Kurulunun aldığı kararla bakanlarımızı uyuyor ve uymaya devam edecek. Maske, mesafe ve temizlik kurala milletçe dikkat etmemiz lazım.

İsrail'le şu anda gerek Mısır gerek Yunanistan arasındaki dayanışma, Filistin'e yönelik adım yenilir yutulur bir adım değil.

Batı Trakya'da soydaşlarımızın kabristanlarını silahla taradılar, ateş altına aldılar. Bunlar hiç olumlu sinyaller değildir.

Berlin Konferansı'na katılanların neredeyse hiçbirisi bu konferansın şartlarına, gereklerine uymadılar, uymuyorlar.

Abu Dabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir."

Ayrıntılar gelecek...