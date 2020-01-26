Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda 6.8 şiddetindeki Elazığ depremine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları :

"31 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

"Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yardımına koşmuştur.

Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başladı.

31 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 607 yaralı var. 1503 kişi hastanelerden taburu edildi. 104 kişinin tedavisi devam ediyor.

Enkazdan şimdiye kadar 45 kişi kurtarıldı.

Mağduriyet yaşanmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz."

HASARLI BİNALAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Hasar tespit çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız sürdürüyor. Elazığ'da daha çok köylerde sıkıntılar var. Bunların hasar tespitini yapıp süratle buralardaki yeniden inşaat çalışmalarını başlatacağız. Yıkılması gerekenler varsa onları da yıkmak durumundayız. Bu konuda gecikme lüksümüz yok. Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. Tüm ekipleriyle beraber bu hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar.

SOSYAL MEDYADAKİ PROVOKASYON MESAJLARI

(Ülke TV muhabirinin, sosyal medyadan paylaşılan provokasyon amaçlı mesajları sormasının üzerine) Her şeyden önce bu birlik beraberliğe destek veren halkımız varken, bir diğer taraftan da bunu gerek siyasi istismar vesilesi yapanlar ne yazık ki biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz diye karalama kampanyası yürütüyorlar.

Hele hele sosyal medyadan aldığımız tahrik edici mesajlar var ki; onlar beter, ahlaksızca.

LİBYA VE İDLİB'DEKİ SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hafter darbecidir. Şansölye Merkel'e de söyledim. Bakın şımartıyorsunuz dedim. Kendisi de kabul ediyor. Hafter şu ana kadar hazırlanan sürece destek vermemiştir. Sayın Putin, 'Ben Hafter'i halledeceğim, sen de Sarrac'ı kabul et demiştir. Sağ olsun Sarrac bizim ricalarımızı kırmamıştır. Ama Hafter ne Moskova'da bu sürece uymuştur, ne Berlin'de uymuştur. Böyle birisinden ateşkes noktasında merhamet beklemek mümkün değil.

İdlib'de rejim ihanetine devam ediyor. Bu konuda bizler sürekli Sayın Putin'le ve görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız muhataplarıyla görüşmek suretiyle sivil halkı güvence altına almak istiyoruz. Bütün bunların yanında, kış mevsimine girmiş vaziyetteyiz. Özellikle sınırımızın Suriye tarafında 30-40 kilometre derinlikte briketten inşa edilmiş konutlar yapmayı planladık. Şu anda bunların inşası başladı. Süratle bunları yapıp, 25-30 metrekare ebadında. İstiyoruz ki İdlibli kardeşlerimiz burada barınsınlar, daha ideal olana vardığımızda inşallah onları ciddi anlamda koruma altına almış olalım.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AÇIKLAMALARI SONRASI CEZAYİR'E GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle Cezayir'e gitti.

Erdoğan, "TC-TUR" uçağıyla saat 10.00'da Cezayir'e hareket etti.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Cezayir'e gitti.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ile güçlü bağları bulunan, önemli ekonomik paydaşlardan biri olan Cezayir'i ziyareti, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un geçen yıl aralık ayında göreve gelmesinin ardından bu ülkeye Devlet Başkanı seviyesindeki ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Erdoğan, Cezayir'in ardından Gambiya ve Senegal'i de ziyaret edecek.