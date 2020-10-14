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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına ilişkin olarak," Gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi böyle bir şey söz konusu değil. Bunun vakti saati bellidir, Haziran 2023." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına ilişkin olarak," Gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi böyle bir şey söz konusu değil. Bunun vakti saati bellidir, Haziran 2023." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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