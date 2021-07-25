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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik "Çok duygulandırdınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik "Çok duygulandırdınız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo 2020'deki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i yenen ay-yıldızlı ekibin kaptanı Eda Erdem Dündar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik "Çok duygulandırdınız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

TAKIM KAPTANI İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, oyunlar için Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan ve milli sporcuların müsabakalarını takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla ay-yıldızlı takımın kaptanı Eda Erdem Dündar ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Filenin Sultanlarına tebrik Çok duygulandırdınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon konuşmasında kaptan Eda'ya, "Çok duygulandırdınız. Maçı da ilk setten itibaren izledim. Bütün kızlarımıza sevgilerimi iletiyorum. Salı günü inşallah İtalya maçını da izleyeceğim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Filenin Sultanlarına tebrik Çok duygulandırdınız

SALI GÜNÜ İTALYA İLE KARŞILAŞACAK

A Milli Takım, Tokyo 2020'de B Grubu'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setlerle 3-0 yenerek oyunlara iyi bir başlangıç yaptı. Ay-yıldızlıların 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapağı maç, TSİ 10.25'te başlayacak.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Filenin Sultanlarına tebrik Çok duygulandırdınız

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