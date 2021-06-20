Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere evlilik ve 3 çocuk tavsiyesi: Hem gençlerimiz hem kızlarımız için söylüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Gençlerle En Baba Buluşma" programına katılarak 81 ilden 700 gençle buluştu. Erdoğan burada gençlerin sorularına samimi yanıtlar verdi.

Erdoğan bir gencin, "Gelecekte birer baba adayı olan bizlere bir baba ve dede olarak tavsiyeleriniz nelerdir? sorusuna şu yanıtı verdi:

"Önce kendini ihmal etme. Sen de çocuk sahibi olacaksın, çocuklarını ihmal etme. Şimdi yeni moda başladı. 30 yaştan önce ne erkekler evleniyor, ne kızlar evleniyor. Geleceğin baba ve anne adaylarına ilk ve en önemli tavsiyem bir defa birbirinizi sevin, birbirinize saygı duyun, birbirinizi sahiplenin, daima yan yana, omuz omuza olun. Ailesine sahip çıkmayan hayatına da sahip çıkamaz. Böyle bir insanın da ülkesine ve dünyaya hayırlı işler yapabilmesi mümkün değildir. Buna dikkat edeceğiz. İnanıyorum ki sizin evlilikte yaş sürecini çok fazla ilerletmeden, gecikmeden evlenmek, bunu hem gençlerimiz hem kızlarımız için söylüyorum. Bir de nikah törenlerinde hep söylerim en az üç çocuk. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var."