Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevlilere "sandıklara sahip çıkın" çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonuçlar kesinleşene kadar sandıklara sahip çıkalım.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevlilere "sandıklara sahip çıkın" çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sandık görevlilerine, sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm sandıklara sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakarca görev yapan her bir dava arkadaşına teşekkür ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA

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