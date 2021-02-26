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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı Katliamı mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı Katliamı mesajı!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "29 yıl önce Hocalı’da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı Katliamı mesajı!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, 29 yıl önce bugün gerçekleştirilen Hocalı Katliamı'na ilişkin bir mesaj yayımlayarak olayda katledilen Azerbaycanlı vatandaşları rahmetle andı.

 

HOCALI KATLİAMI NEDİR?

Hocalı Katliamı, Ermenistan ile Azerbaycan arasında gerçekleşen KArabağ Savaşı'nda, 26 Şubat 1992 tarihinde yaşanmış bir katliam olayıdır. Olayda, Dağlık Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı kasabasında yaşayan 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azeri sivil vatandaşın Ermenistan'a bağlı askeri kuvvetler tarafından öldürüldüğü bilinmektedir. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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